ETV Bharat / state

स्कूटी सवार व्यक्ति ने आबादी में घुसे हाथियों के पीछे दौड़ाई स्कूटी, समझाने पर नहीं माना, अब लटकी कार्रवाई की तलवार

हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में हाथी के पीछे स्कूटी दौड़ाने पर वन विभाग सख्त एक्शन लेगा.

Haridwar Elephant
व्यक्ति ने हाथी के पीछे स्कूटी दौड़ाई (Photo-Local Resident)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 10, 2026 at 1:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हरिद्वार: जगजीतपुर क्षेत्र में रात के वक्त दो जंगली हाथी आबादी में घुस आए, लेकिन स्कूटी सवार एक व्यक्ति हाथियों को परेशान करता दिखाई दिया. व्यक्ति की यह हरकत उसकी जान पर भी भारी पड़ सकती सकती थी, क्योंकि जैसे ही उसने हाथियों के पीछे स्कूटी दौड़ाई, तभी एक हाथी हमला करने के लिए पलट गया. गनीमत रही कि पीछे वन विभाग और स्थानीय लोगों ने शोर मचा दिया और हाथी आगे की तरफ चल दिए. मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. व्यक्ति के खिलाफ वन विभाग कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है. वन विभाग की टीम व्यक्ति की तलाश कर रही है.

दरअसल, हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में पिछले कई सालों से जंगली हाथियों की दस्तक जारी है. बीती देर रात जंगल से निकल कर दो जंगली हाथी कॉलोनी में घुस आए. रोजाना की तरह हाथी शांतिपूर्वक विचरण कर रहे थे. तभी एक स्कूटी सवार व्यक्ति वहां से गुजर रहा था. व्यक्ति ने जानबूझ कर हाथियों के पीछे स्कूटी दौड़ानी शुरू कर दी. इस बीच वन विभाग की टीम भी हाथियों को जंगल में खदेड़ रही थी. वन विभाग की टीम और स्थानीय लोगों ने स्कूटी सवार को काफी समझाया लेकिन वो नहीं माना.

आखिर में उसने फिर से हाथियों के पीछे स्कूटी दौड़ा दी. स्कूटी को पास आता देख एक टस्कर हाथी स्कूटी सवार की तरफ मुड़ गया. गनीमत रही कि पीछे दौड़ रही वन विभाग की टीम और स्थानीय लोगों ने शोर मचा दिया. शोर को सुनकर हाथी आगे की तरफ निकल गए और उन्होंने स्कूटी सवार पर हमला नहीं किया. स्थानीय लोगों ने हाथी और व्यक्ति का वीडियो बना लिया. वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

स्कूटी सवार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. उसकी पहचान के लिए वन विभाग की टीम को निर्देश दे दिए हैं. हाथियों की समस्या के स्थाई समाधान के लिए सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी. आबादी में घुसे वन्यजीवों से छेड़छाड़ न की जाए. उनकी फोटो, वीडियो और सेल्फी लेना लोगों को मुश्किल में डाल सकता है.
स्वप्निल अनिरुद्ध, डीएफओ

हालांकि जगजीतपुर क्षेत्र में रोजाना जंगली हाथियों के आने का सिलसिला जारी है. स्थानीय लोग लंबे समय से हाथियों की समस्या के स्थाई समाधान की मांग कर रहे हैं. पिछले दिनों हाथियों ने मिस्सरपुर और जगजीतपुर क्षेत्र में घरों के बाहर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ तक डाली थी. वहीं जानकार मानते हैं कि लगातार बसती आबादी ने जंगलों को छोटा कर दिया है. हाथी जैसा सेंसिटिव जानवर अपने कॉरिडोर में टहलने के लिए जरूर आते हैं. लेकिन इस स्थिति में मानव और वन्यजीव संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है.

इस समय हरिद्वार में कांवड़ मेला चरम सीमा पर चल रहा है. हरिद्वार नजीबाबाद मार्ग पर कांवड़ियों की भारी भीड़ है, यह मार्ग जंगल से होकर गुजरता है. हालांकि हाथियों को रोकने के लिए वन विभाग की टीम अलर्ट पर है. लेकिन जहां टीम नहीं है, वहां कभी भी हादसा हो सकता है. इसलिए अधिकारियों ने कांवड़ियों से जंगल में न रुकने की अपील की है.

पढ़ें-

TAGGED:

हाथी के पीछे स्कूटी दौड़ाई
हरिद्वार हाथी आतंक
HARIDWAR ELEPHANT TERROR
SCOOTER RIDER CHASED AFTER ELEPHANT
HARIDWAR FOREST DEPARTMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.