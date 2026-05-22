झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर शख्स से लूटे ₹11 लाख, पुलिस ने 2 महिला सहित तीन को किया गिरफ्तार
कुल्लू में एक व्यक्ति महिला के दिए झूठे झांसों में आ गया, जिसके बाद आरोपियों ने उससे लाखों रुपए ऐंठ लिए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 8:53 PM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू के भुंतर में पुलिस ने झूठे केस में फसाने की धमकी देने के आरोप में दो युवतियों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. दरअसल आरोपियों ने एक व्यक्ति को झूठे केस में फसाने की धमकी दी और इसकी आड़ में लाखों रुपए लूट लिए. वहीं, पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर और कौन-कौन व्यक्ति इस केस में शामिल है? पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है.
क्या है पूरा मामला ?
एसपी कुल्लू मदनलाल कौशल ने बताया कि पीड़ित व्यक्ति गोविन्द सिंह, निवासी मढ़घन गांव ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि 17 अप्रैल 2026 को उसे एक मोबाइल नंबर से एक औरत की कॉल आई और उसने पीड़ित व्यक्ति को भुंतर में अपने कमरे में बुलाया. पीड़ित व्यक्ति भी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर भुंतर पहुंच गया. शिकायतकर्ता गोविंद ने बताया कि जब वो भुंतर पहुंचा तो वो औरत आधे रास्ते तक उसे लेने खुद ही आई. जब वह उसे अपने कमरे में ले गई तो उस समय कमरे के अंदर एक और औरत थी. जो उसी समय कमरे से बाहर निकली.
ऐसे शिकायतकर्ता को फंसाया
इस दौरान जिस औरत ने शिकायतकर्ता को बुलाया था. उस औरत ने कमरे के अंदर से कुंडी लगा दी. गोविंद ने बताया कि उसी समय वहां उस औरत का पति और दूसरी औरत (जो पहले कमरे से निकली थी) कमरे में आए और उसे ब्लैकमेल करने लगे. औरत का पति गोविंद से पैसे मांगने लगा और थाने में रिपोर्ट दर्ज करके झूठे केस में फंसाने की भी धमकी देने लगा. पीड़ित गोविंद ने पहले डर के मारे उन्हें 50,000 कैश दिया. महिला के पति ने गोविंद को डराधमका कर उसका एटीएम भी ले लिया. उसके बाद आरोपी व्यक्ति ने बार-बार गोविंद को धमकी दी कि वो खाते में और पैसे भेजे नहीं तो वो थाने में इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने जा रहा है.
ऐसे लूटे करीब 11 लाख रुपए
गोविंद सिंह ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने बार-बार उसे ब्लैकमेल किया और उसके एटीएम से अब तक करीब 3 लाख रुपए निकाल लिए हैं. कई बार बीच-बीच में वो गोविंद से कैश भी मांगता रहा. गोविंद ने बताया कि आरोपी महिला और उसके पिता ने झूठे केस में फंसाने की धमकी के ऐवज में अभी तक उससे करीब 11 रुपए जबरदस्ती वसूले हैं. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसे बार-बार फोन पर डराकर धमकाकर जबरदस्ती पैसों की डिमांड कर रहे हैं. जिसके चलते उसने आखिरकार तंग आकर कुल्लू पुलिस में इसकी शिकायत की है.
"पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर मामला दर्झ कर लिया है. पुलिस ने दो आरोपी औरतों और एक आरोपी व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है." - मदनलाल कौशल, एसपी कुल्लू