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सोने की ईंट का सैंपल दिखा जाल में फंसाया, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बुलाकर 10 लाख रुपए लूटे, आरोपी गिरफ्तार

आरोपी गूगल के जरिए गुजरात व महाराष्ट्र के व्यापारियों की नंबर निकालता और उन्हें अपने जाल में फंसने की कोशिश करता.

जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय
जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 16, 2026 at 9:50 AM IST

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अलवर : जिले के नौगांवा थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गत दिनों पहले हुई 10 लाख रुपए की लूट के आरोपी को थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर पुलिस की ओर से पहले से 2 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था. पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि आरोपी के पास से लूट की वारदात से संबंधित अहम सुराग भी मिले हैं. आरोपी गूगल के जरिए गुजरात व महाराष्ट्र के व्यापारियों की नंबर निकालता और उन्हें अपने जाल में फंसने की कोशिश करता. फिलहाल प्रकरण में पुलिस की ओर से अनुसंधान किया जा रहा है.

अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि आरोपी संजय (32) निवासी डीग ने परिवादी से मोबाइल पर संपर्क कर खुद को जेसीबी ऑपरेटर बताया. इसके बाद खुदाई के दौरान मिली सोने की ईंट को परिवादी को सस्ते दामों में बेचने का झांसा दिया. पहले आरोपी ने परिवादी को जयपुर में असली सोने का सैंपल दिया. इसे परिवादी की ओर से चेक कराया गया तो वह असली सोना निकला. इस पर आरोपी ने परिवादी से संपर्क कर सोने की ईंट को खरीदने के लिए पैसे लेकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बुलाया.

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एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि जब पारिवादी 10 लाख रुपए लेकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पहुंचा तो आरोपी ने परिवादी से 10 लाख रुपए छीने और फरार हो गया. इस पर परिवादी की ओर से नौगांव थाना में प्रकरण दर्ज कराया गया. प्रकरण पर अनुसंधान करते हुए तकनीकी सहायता व आसूचना संकलन कर आरोपी संजय को गिरफ्तार किया गया.

अनुसंधान के दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपी गूगल पर गुजरात, महाराष्ट्र सहित विभिन्न जगहों के सरपंच, ज्वेलर्स व व्यापारियों के नाम सर्च कर उनसे संपर्क करता और खुद को जेसीबी ऑपरेटर होना बता कर खुदाई के दौरान मिले सोने की ईंट को सस्ते दामों में बेचने का झांसा देकर उन्हें अपने चंगुल में फंसाता था. आरोपी सैंपल के तौर पर असली सोने का टुकड़ा देता था, जिसे चेक करवाने पर वह असली सोना निकलता. इसके बाद में व्यक्ति आरोपी के झांसे में फंस जाते.

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MAN ROBBED 10 LAKHS
MAN ROBBED IN PRETEXT OF GOLD BRICK
सोने की ईंट के नाम पर लूट
ROBBERY IN NAME OF GOLD BRICK

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