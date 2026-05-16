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सोने की ईंट का सैंपल दिखा जाल में फंसाया, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बुलाकर 10 लाख रुपए लूटे, आरोपी गिरफ्तार

अलवर : जिले के नौगांवा थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गत दिनों पहले हुई 10 लाख रुपए की लूट के आरोपी को थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर पुलिस की ओर से पहले से 2 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था. पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि आरोपी के पास से लूट की वारदात से संबंधित अहम सुराग भी मिले हैं. आरोपी गूगल के जरिए गुजरात व महाराष्ट्र के व्यापारियों की नंबर निकालता और उन्हें अपने जाल में फंसने की कोशिश करता. फिलहाल प्रकरण में पुलिस की ओर से अनुसंधान किया जा रहा है.

अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि आरोपी संजय (32) निवासी डीग ने परिवादी से मोबाइल पर संपर्क कर खुद को जेसीबी ऑपरेटर बताया. इसके बाद खुदाई के दौरान मिली सोने की ईंट को परिवादी को सस्ते दामों में बेचने का झांसा दिया. पहले आरोपी ने परिवादी को जयपुर में असली सोने का सैंपल दिया. इसे परिवादी की ओर से चेक कराया गया तो वह असली सोना निकला. इस पर आरोपी ने परिवादी से संपर्क कर सोने की ईंट को खरीदने के लिए पैसे लेकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बुलाया.

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