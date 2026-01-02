ETV Bharat / state

18 साल पहले कर दिया था अंतिम संस्कार, घर लौटा बेटा तो बूढ़े मां-बाप की आंखों से छलका आंसू

सारण (छपरा) : बिहार के एक ऐसे युवक की कहानी, जो 18 साल बाद सकुशल घर लौट आया. फिर क्या था अपने जिगर के टुकड़े को सामने देखकर उसके माता-पिता की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े. ये काफी भावुक क्षण था.

क्या है पूरा मामला? : घटना मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड अंतर्गत लक्ष्मण नगर की है. जहां के रहने वाले विश्वनाथ शाह और रामपुरी देवी का पुत्र रौशन मैट्रिक की परीक्षा में गलत संगत में पड़कर दोस्तों संग दिल्ली चला गया. जहां वह रास्ते में ही दोस्तों से बिछड़ गया.

कर दिया था अंतिम संस्कार : परिजनों ने खोज खबर में कोई कसर नहीं छोड़ी. पिता सरकारी सेवा में थे, इसलिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. अंततः परिवार के लोगों ने रौशन को मृत मानकर हिंदू रीति के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया.

प्रशासन ने कराया इलाज : हालांकि ऊपरवाले को कुछ और ही मंजूर था. रौशन छपरा में इधर-उधर भटकता रहा और मंदबुद्धि हो गया. सेवा कुटीर से जुड़े लोगों की नजर उसपर पड़ी, तो उन्होंने रौशन को अपने संरक्षण में ले लिया. भोजपुर के मानसिक चिकित्सालय में उसका इलाज कराया गया.

18 साल बाद वापस लौटा बेटा : इलाज के बाद उसकी काउंसलिंग कराई गई. जिसमें रौशन ने अपने घर, माता-पिता के बारे में जानकारी दी. उसके बाद सेवा कुटीर जिला प्रशासन (सारण) के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मानवीय दृष्टिकोण के तहत सभी संभावित प्रयास शुरू किये. विभिन्न स्रोतों से जानकारी जुटाई गई. यह प्रक्रिया काफी लंबी रही लेकिन अधिकारियों ने उम्मीद नहीं छोड़ी. अंततः परिजनों का पता चल गया और वर्षों से बिछड़ा परिवार फिर एक हो गया.