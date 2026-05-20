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दफनाया गया ‘मुर्दा’ लौटा घर, खूंटी में सनसनी, पुलिस परेशान

रांची: झारखंड के खूंटी जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक व्यक्ति को मृत मानकर परिजनों ने पूरे रीति-रिवाज के साथ दफना दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद वही शख्स अचानक जिंदा घर लौट आया. इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है, जबकि पुलिस और प्रशासन भी असली मृतक की पहचान को लेकर उलझन में पड़ गए हैं.

मामला जिले के मारंगहादा थाना क्षेत्र स्थित पतरा टोली गांव का है. जानकारी के अनुसार, गांव निवासी विश्राम मुंडा 10 मई को डडगामा गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे. इसके बाद वे अचानक लापता हो गए. परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला.

जानकारी देते मुखिया और ग्राम प्रधान (Etv Bharat)

इसी बीच 11 मई को खूंटी थाना क्षेत्र में एक नाली से पुलिस ने एक अज्ञात शव बरामद किया. शव की पहचान कराने के दौरान विश्राम मुंडा के परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और शव को विश्राम मुंडा का बताकर पहचान कर ली. बताया जा रहा है कि शव की कद-काठी और चेहरा विश्राम मुंडा से काफी मिलता-जुलता था. ऐसे में परिजनों और ग्रामीणों को किसी तरह का संदेह नहीं हुआ. कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया. इसके बाद गांव में सामाजिक परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार कर शव को दफना दिया गया.