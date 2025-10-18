ETV Bharat / state

हरियाणा में मुक्का मारकर शख्स की हत्या, CCTV में कैद पूरी वारदात

Man murder in Bhiwani: भिवानी में मामूली विवाद में युवक ने पड़ोसी को घूंसा मारकर मार डाला, वारदात CCTV में कैद, पुलिस जांच में जुटी.

Man murder in Bhiwani
Man murder in Bhiwani (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 18, 2025 at 7:42 AM IST

भिवानी: हरियाणा के भिवानी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. रामदास मोहल्ले की एक गली में मामूली कहासुनी के बाद एक युवक ने अपने ही पड़ोसी को घूंसा मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना बिचला बाजार की है, जहां 47 वर्षीय अनिल शर्मा ने 23 वर्षीय देवा को थप्पड़ मार दिया. जवाब में देवा ने भी एक थप्पड़ मारा और फिर ज़ोरदार घूंसा मारा, जिससे अनिल मौके पर ही बेहोश होकर गिर गया. पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है, जो अब जांच का अहम हिस्सा बन गई है.

भिवानी में शख्स की मौत से सनसनी: घटना के तुरंत बाद आरोपी देवा घबरा गया. उसने बेहोश अनिल को अपने कंधे पर उठाया और उसके घर ले जाकर चारपाई पर लिटा दिया. परिजन जैसे-तैसे अनिल को चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बताया गया कि अनिल अविवाहित था और मजदूरी करके अपना जीवन चला रहा था. अचानक हुई मौत पूरे मोहल्ले में सनसनी का विषय बन गई है.

हरियाणा में मुक्का मारकर शख्स की हत्या (Etv Bharat)

पुलिस जांच में जुटी: सूचना मिलते ही डीएसपी हेडक्वार्टर महेश कुमार और सिटी थाना प्रभारी सत्यनारायण शर्मा अस्पताल पहुंचे और परिजनों से बातचीत की. हालांकि, अनिल के परिजन इस दुखद घटना के बाद मीडिया से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं दिखे. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. आरोपी देवा की भूमिका और उसकी मंशा को लेकर भी पूछताछ की जा रही है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर कब्जे में लिया गया है.

आपसी रंजिश बन गई जानलेवा: जांच में सामने आया है कि मृतक अनिल और आरोपी देवा केवल पड़ोसी ही नहीं, बल्कि एक ही परिवार के सदस्य हैं. करीब एक महीने पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई थी, जो अब एक गंभीर रूप ले चुकी है. अनिल ने पहले देवा को थप्पड़ मारा और जवाब में देवा का घूंसा अनिल की जान ले गया. फिलहाल पुलिस परिजनों की शिकायत के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है.

अभी तक पुलिस को नहीं मिली शिकायत: मामले की जांच कर रहे सिटी थाना एसएचओ सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि "डायल 112 पर रामदास मोहल्ले में अनील के साथ झगड़े और उसमें अनील की मौत होने की सूचना मिली थी. परिजन जो शिकायत देंगे, उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी."

