हरियाणा में मुक्का मारकर शख्स की हत्या, CCTV में कैद पूरी वारदात

भिवानी: हरियाणा के भिवानी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. रामदास मोहल्ले की एक गली में मामूली कहासुनी के बाद एक युवक ने अपने ही पड़ोसी को घूंसा मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना बिचला बाजार की है, जहां 47 वर्षीय अनिल शर्मा ने 23 वर्षीय देवा को थप्पड़ मार दिया. जवाब में देवा ने भी एक थप्पड़ मारा और फिर ज़ोरदार घूंसा मारा, जिससे अनिल मौके पर ही बेहोश होकर गिर गया. पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है, जो अब जांच का अहम हिस्सा बन गई है.

भिवानी में शख्स की मौत से सनसनी: घटना के तुरंत बाद आरोपी देवा घबरा गया. उसने बेहोश अनिल को अपने कंधे पर उठाया और उसके घर ले जाकर चारपाई पर लिटा दिया. परिजन जैसे-तैसे अनिल को चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. बताया गया कि अनिल अविवाहित था और मजदूरी करके अपना जीवन चला रहा था. अचानक हुई मौत पूरे मोहल्ले में सनसनी का विषय बन गई है.

हरियाणा में मुक्का मारकर शख्स की हत्या (Etv Bharat)

पुलिस जांच में जुटी: सूचना मिलते ही डीएसपी हेडक्वार्टर महेश कुमार और सिटी थाना प्रभारी सत्यनारायण शर्मा अस्पताल पहुंचे और परिजनों से बातचीत की. हालांकि, अनिल के परिजन इस दुखद घटना के बाद मीडिया से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं दिखे. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. आरोपी देवा की भूमिका और उसकी मंशा को लेकर भी पूछताछ की जा रही है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर कब्जे में लिया गया है.