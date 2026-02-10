शादी का अनोखा कार्ड बना मिसाल, कपड़े के थैले पर छपवाया निमंत्रण पत्र
किसान रामूराम का कहना है कि यदि ऐसे आयोजनों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा जाए तो समाज में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हो सकती है.
Published : February 10, 2026 at 10:05 AM IST|
Updated : February 10, 2026 at 10:32 AM IST
डीडवाना-कुचामन : जिले के कुचामन सिटी से एक प्रेरक पहल सामने आई है, जिसने शादी जैसे पारिवारिक आयोजन को सामाजिक जागरूकता के अभियान में बदल दिया है. किसान रामूराम महला ने परंपरागत कागजी शादी कार्ड की बजाय कपड़े के मजबूत और उपयोगी थैले पर ही अपने पुत्र और दो पुत्रियों की शादी का निमंत्रण छपवाकर एक नई मिसाल पेश की है.
आमतौर पर शादी के लिए छपने वाले रंग-बिरंगे कार्ड कुछ ही दिनों में कचरे का हिस्सा बन जाते हैं. इससे न केवल कागज की बर्बादी होती है, बल्कि पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. इतना ही नहीं, कई बार इन कार्डों पर भगवान की तस्वीरें भी छपी होती हैं, जो बाद में कूड़े में पड़ी नजर आती हैं. यह धार्मिक भावनाओं के लिहाज से भी उचित नहीं माना जाता. रामूराम महला का मानना है कि उनकी इस पहल से न केवल कागज की बर्बादी रुकेगी, बल्कि भगवान की तस्वीरों के अपमान की स्थिति भी टल सकेगी.
पढ़ें. कोटा के दंपती ने बेटे की शादी का छपवाया 'इको फ्रेंडली' निमंत्रण, कार्ड की जगह रुमाल से दिया न्योता
रामूराम की ओर से तैयार कराए गए कपड़े के ये थैले उच्च गुणवत्ता वाले हैं और बार-बार उपयोग में लाए जा सकते हैं. इन पर शादी का निमंत्रण छपवाने के साथ-साथ 'पॉलिथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ', 'घर से थैला साथ ले जाएं, पॉलिथीन को न अपनाएं' और 'जूठन ना छोड़ें' जैसे प्रेरक संदेश भी अंकित किए गए हैं. इस तरह यह निमंत्रण केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने का माध्यम बन गया है. रामूराम महला का कहना है कि शादी जैसे खुशी के अवसर पर दिया गया संदेश लोगों के मन पर गहरी छाप छोड़ता है. ऐसे आयोजनों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा जाए तो समाज में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हो सकती है.
पढ़ें. दो दोस्तों ने पेश की भाईचारे की मिसाल, एक ही कार्ड में 'जश्न-ए-शादी' और 'शुभ विवाह' का निमंत्रण, एक साथ रिसेप्शन
उनकी इस पहल को क्षेत्र में सराहना मिल रही है. स्थानीय निवासी ज्ञानाराम रणवां ने इसे समाज के लिए अनुकरणीय कदम बताया. सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी कर्नल नंद किशोर ढाका ने कहा कि इस प्रकार की सोच ही देश और समाज को आगे बढ़ाती है. विद्यार्थियों में भी इस पहल को लेकर उत्साह है. विद्यार्थियों ने इसे नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक बताया और कहा कि यदि हर परिवार ऐसे आयोजनों में पर्यावरण का ध्यान रखे तो बड़ा बदलाव संभव है.