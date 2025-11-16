ETV Bharat / state

लखनऊ में CBI अफसर बन UPPCL के रिटायर्ड DGM से 47 लाख ठगे, दो दिन रखा डिजिटल अरेस्ट

लखनऊ: लखनऊ में UPPCL से रिटायर डीजीएम को जालसाजों ने सीबीआई अधिकारी बन दो दिन डिजिटल अरेस्ट रखा और 47 लाख रुपये की ठगी कर ली. जालसाजों ने 80 साल के रिटायर्ड डीजीएम को मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे मामले में फंसाने का डर दिखाया. उन्हें वीडियो कॉल पर पुलिस स्टेशन का सेटअप दिखाया. एक फर्जी कोर्ट हियरिंग भी करवा दी. पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है.



व्हाट्सएप कॉल से हुई शुरुआत: श्रीनगर आलमबाग निवासी ओम प्रकाश नारायण मिश्रा (80) ने पुलिस को बताया, 11 नवंबर को उन्हें एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप ऑडियो कॉल आई. कॉलर ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया. कहा कि उनके आधार कार्ड का उपयोग करके एक बैंक खाता खोला गया है. जिसके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है. डर का माहौल बनाने के लिए जालसाजों ने तुरंत उन्हें एक फर्जी अरेस्ट वारंट भेजा, जिसे देखकर रिटायर्ड डीजीएम घबरा गए.



इसके बाद पीड़ित को एक वीडियो कॉल पर आने के लिए कहा गया. वीडियो कॉल पर वर्दी पहने हुए एक शख्स दिखा, जिसने धमकी दी कि केस मुंबई हाईकोर्ट में चलेगा. यदि उन्होंने सहयोग नहीं किया, तो उन्हें पूरे परिवार सहित जेल भेज दिया जाएगा. डर के मारे ओम प्रकाश ठगों की बातों में आ गए, जिन्होंने उन्हें खुद को एक कमरे में बंद रखने का निर्देश दिया. 11 और 12 नवंबर को लगातार ठगों ने उनसे पूछताछ की. न्होंने व्हाट्सएप वीडियो कॉल की और पुलिस स्टेशन जैसा सेटअप तैयार कर रखा था.



ठग ने करवाई कोर्ट हियरिंग: पूछताछ के बाद कॉल को एक अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर किया गया, जिसने जज की ड्रेस पहनी हुई थी. साथ ही कोर्ट जैसा सेटअप था. उसने कोर्ट हियरिंग करने का नाटक किया. पीड़ित से कहा कि वह असली आरोपी को पकड़ने में मदद करे. जालसाज ने झांसा दिया कि मुझे पता है कि आप दोषी नहीं हैं, लेकिन असली आरोपी को पकड़ने के लिए आपके अकाउंट में पड़े 47 लाख रुपये हमें ट्रांसफर करने होंगे. जांच के बाद यह पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा.

इस झांसे में आकर रिटायर्ड डीजीएम ने तत्काल 47 लाख रुपये बताए गए खाते में भेज दिए. पैसे मिलते ही ठगों ने कॉल काट दी और अपना नंबर बंद कर लिया. कुछ समय बीतने और रकम वापस न मिलने पर जब ओम प्रकाश परेशान हुए, तो उनके बेटे ने उन्हें साइबर फ्रॉड होने की जानकारी दी.



साइबर क्राइम इंस्पेक्टर ब्रजेश यादव ने बताया, जालसाजों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर यूपीपीसीएल के 80 वर्षीय रिटायर्ड डीजीएम को झांसा दिया. इन ठगों ने दो दिन तक बुजुर्ग को 'डिजिटल अरेस्ट' में रखा और मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी देते हुए उनसे 47 लाख रुपए ठग लिए. परिवार ने तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई. अगले दिन साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई. पीड़ित द्वारा तुरंत शिकायत करने के कारण 25 लाख रुपये फ्रीज करा दिए गए हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

