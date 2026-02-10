ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में तांत्रिक बनकर महिला से 40 लाख रुपए की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

चंडीगढ़: अभी तक पुलिस, सीबीआई, कस्टम अधिकारी सहित अन्य नाम पर साइबर ठगी किया जा रहा था. लेकिन चंडीगढ़ में तांत्रिक बनकर लोगों को ठगी का एक नया मामला सामने आया है. चंडीगढ़ सेक्टर 17 में तांत्रिक बनकर एक बीमार महिला से 40 लाख रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का एक आरोपी को साइबर पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है. सोशल मीडिया पोस्ट से लोगों को फंसाता था: केस से जुड़े चंडीगढ़ पुलिस के साइबर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने बताया कि यह व्यक्ति अपने साथी के साथ फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन डालकर लोगों को भावुक और पारिवारिक समस्याओं का समाधान करने का झांसा देता था. मानसिक तौर से बीमार है महिलाः पुलिस ने बताया कि जिस महिला की ओर से शिकायत की गई है वह मानसिक तौर से बीमार है. जिसकी मजबूरी का फायदा उठाकर आरोपियों ने पहले उसका भरोसा जीता फिर उसे अलौकिक खतरे बताकर डराने और पैसे और गहने जेवरात ठग लिए गए.