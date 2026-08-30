ETV Bharat / state

प्रेमी ने ही की थी प्रेमिका का हत्या, 'दृश्यम' मूवी देख की थी प्लानिंग, 5 महीने बाद ऐसे खुला राज

आरोपी राजू गिरी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि 2 वर्षों से उसके लीला देवी के साथ प्रेम संबंध थे.

आरोपी राजू गिरी
आरोपी राजू गिरी (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 30, 2026 at 11:28 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर : ब्यावर से अजमेर जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे महिला के कंकाल ने हत्या की परतें खोल दी. 27 अगस्त को ब्यावर पुलिस ने कंकाल अजमेर भेजा था. मेडिकल ज्यूरिस्ट कंकाल को वापस ब्यावर भेजने की तैयारी में थे, लेकिन मामला संवेदनशील होने पर शनिवार को कंकाल का पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें मामला कत्ल का सामने आया. पुलिस जांच में सामने आया कि प्रेमी ने ही पैसों के लेने देन के चक्कर में प्रेमिका की हत्या की थी. ब्यावर पुलिस एएसआई कुम्भाराम ने बताया कि आरोपी राजू गरी को गिरफ्तार किया जा चुका है. रिमांड अवधि पूरी होने पर आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि आरोपी से की गई पूछताछ में सामने आया कि लीला देवी आरोपी से पैसे की डिमांड कर रही थी. इस कारण जोधपुर जिले के बिलाड़ा में पिचियाक क्षेत्र के खोखरिया गांव में खेत में ले जाकर प्रेमी ने उसकी हत्या करके शव को झाड़ियों में डाल दिया था. काफी समय से आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा. बाद में तकनीकी सहायता से पुलिस शव तक पहुंच ही गई और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस पड़ताल में हत्या के कई चौंकाने वाले भी खुलासे हुए हैं. पुलिस रविवार को आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी.

पढ़ें. एक्सप्रेसवे के नीचे 'प्रिंस' के कंकाल की तलाश, 6 साल पहले गाड़ा शव, आज से फिर खुदाई की कवायद शुरू

ब्यावर निवासी महिला लीला देवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके पिता कालू सिंह ने 11 अप्रैल को ब्यावर पुलिस को दी थी. लीला देवी के गुमशुदा होने को लेकर उसके करीबी से पूछताछ भी की थी. इस पड़ताल के तहत ही पुलिस लीला के प्रेमी राजू गिरी तक भी पहुंची. आरोपी ने पुलिस को बताया था कि 15 मार्च को लीला उसके पास आई थी, लेकिन वह वापस लौट गई थी. वहीं, तकनीकी पड़ताल में लीला का मोबाइल 15 मार्च तक सक्रिय था, लिहाजा राजू गिरी पर संदेह नहीं हुआ.

राजू गिरी ने लीला की हत्या करना कबूला : 11 अगस्त को लीला के बेटे राकेश और रोहित ने कोर्ट के जरिए ब्यावर पुलिस को लीला के अपहरण और हत्या का अंदेशा जताते हुए शिकायत दी थी. उनको राजू गरी पर नहीं बल्कि अपने नाना और मामा पर हत्या का शक था. इस प्रकरण के दर्ज होने के बाद राजू गिरी से दोबारा पूछताछ की गई तो मामला सामने आ गया. आरोपी राजू गिरी ने लीला की हत्या करना तो कबूल कर लिया, लेकिन लीला के शव को लेकर वह पुलिस को गुमराह करता रहा.

पढ़ें. कर्ज और जमीन विवाद में बेटे ने की पिता की नृशंस हत्या, डॉक्टर को कहा- छत से गिरे, ऐसे खुला राज

पुलिस को करता रहा गुमराह : आरोपी राजू गिरी ने पूछताछ में पहले पुलिस को बताया कि उसने शव तालाब में फेंक दिया है. पुलिस ने तालाब में शव की खोजबीन भी करवाई, लेकिन शव नहीं मिला. आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने शव को श्मशान घाट में जलती चिता में जला दिया था. लिहाजा पुलिस ने श्मशान की राख में हड्डियां तक भी तलाशीं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.

आरोपी राजू गिरी ने एक परिचित विजय सिंह को 20 हजार रुपए देकर शव ठिकाने लगाने की बात भी कही, लेकिन जांच में वह भी झूठी निकली. पड़ताल में सामने आया कि विजय सिंह की मौत आठ महीने पहले ही हो चुकी थी. आरोपी पुलिस को लगातार गुमराह करता रहा, तब पुलिस ने मृतका के मोबाइल की लोकेशन और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को जोड़कर जांच की. इस जांच के बाद ही वारदात से पहले लीला की लोकेशन खोखरिया गांव की तरफ थी और बाद में उसका मोबाइल पिचियाक में सक्रिय था.

पढ़ें. उदयपुर दोहरा हत्याकांड: भरोसे का कत्ल, पड़ोसी ही निकला बुजुर्ग दंपती की हत्या का मास्टरमाइंड, 5 आरोपी गिरफ्तार

दृश्यम फिल्म देख बनाई हत्या की योजना : इसके आधार पर पुलिस की विशेष टीम ने आरोपी के खोखरिया स्थित खेत में ट्रैक्टर से खुदाई कराई. खुदाई के दौरान ही खेत से मृतका लीला देवी का कंकाल, एक बैग और आधार कार्ड बरामद हुआ. शव मिलने के बाद आरोपी ने पूरी वारदात कबूल कर ली. पुलिस के अनुसार आरोपी राजू गिरी जनवरी-फरवरी से ही हत्या की साजिश रच रहा था.

कत्ल की वारदात को सफाई से अंजाम देने के लिए आरोपी ने बॉलीवुड फिल्म 'दृश्यम' के दोनों पार्ट कई बार देखे. फिल्म देखकर ही उसने शव को छिपाने का तरीका भी समझा. बाद में आरोपी राजू गिरी ने लीला की हत्या कर उसके शव को ठिकाने लाने की वारदात को अंजाम भी दिया, लेकिन पुलिस की तकनीकी जांच से मिले एक सुराग ने उसकी पूरी साजिश से पर्दा उठा दिया. पोस्टमार्टम से भी लीला देवी की हत्या की पुष्टि हो गई.

पढ़ें. Ajmer Crime : गला रेत कर की थी प्रेमिका की हत्या, पति-पत्नी को आजीवन कारावास

इसीलिए की प्रेमिका की हत्या : आरोपी राजू गिरी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि 2 वर्षों से उसके लीला देवी के साथ प्रेम संबंध थे. दोनों की पहली मुलाकात जैतारण के एक होटल में हुई थी. दोनों के बीच प्रेम संबंध होने के कारण राजू की पत्नी घर छोड़कर पीहर चली गई थी. लीला के प्रेम में पड़े राजू ने अपनी पत्नी के गहने तक उसे दे दिए थे. दोनों में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन विवाद की स्थिति उस वक्त उत्पन्न हुई जब लीला देवी ने आरोपी राजू गिरी से 2 लाख रुपए की डिमांड की.

राजू गिरी ने तब लीला को रास्ते हटाने की योजना बनाई. इसकी शुरुआत जनवरी माह से ही शुरू हो गई थी. योजना के मुताबिक राजू गिरी ने लीला देवी को बुलाया और अपने गांव खोखरिया ले गया. 14 मार्च की रात को राजू ने खेत पर ही लीला को पहले शराब पिलाई बाद में लकड़ी से वार कर उसकी हत्या की और शव को खेत के किनारे उगी झाड़ियों के बीच डाल दिया. राजू को लगा कि जंगली जानवर लीला देवी के शव को खा लेंगे तो मामला यही दफन हो जाएगा. बाद में राजू गिरी ने शव पर मिट्टी डाल दी थी.

TAGGED:

MAN PLOTTED MURDER OF LOVER
MAN KILLED LOVER AFTER DRISHYAM
दृश्यम फिल्म देखकर मर्डर
MAN KILLED LOVER IN AJMER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.