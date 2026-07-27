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पलामू में बलुआ से काटकर एक व्यक्ति की हत्या, ताश खेलने के दौरान अचानक हुआ हमला, आरोपी फरार

पलामूः जिले पिपरा थाना क्षेत्र के मधुबना में एक व्यक्ति की बलुआ(देसी हथियार) से काटकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. मृतक की पहचान मधुबना गांव के रहने वाले प्रभुनाथ रजवार के रूप में हुई है.

ताश खेलते समय हमला किया गया

दरअसल प्रभुनाथ रजवार सोमवार की शाम अपने गांव के लोगों के साथ बैठकर ताश खेल रहे थे. इसी क्रम में गांव के ही उमेश सिंह नामक व्यक्ति हाथ में बलुआ लेकर पहुंचा और प्रभुनाथ रजवार पर हमला कर दिया. इस घटना में प्रभुनाथ रजवार का एक हाथ कट गया और शरीर के कई हिस्से भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे. उन्हें इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में भर्ती करवाया गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

'मधुबना में एक व्यक्ति की बलुआ से काटकर हत्या कर दी गई है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. घटना का कारण अभी तक निकल कर सामने नहीं आया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.' प्रदीप शर्मा, पिपरा थाना प्रभारी

परिषद ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की