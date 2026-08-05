भोजनशाला में काम करने वाला युवक बना कारोबारी, सांवलिया सेठ को चढ़ाया चांदी का सोलर पैनल
सोलर पैनल लगाने के काम में आशीष को 6 महीने में ही बड़ी सफलता मिली.
Published : August 5, 2026 at 2:18 PM IST
चित्तौड़गढ़ : आस्था और मेहनत से किस्मत बदलने की अनोखी मिसाल झालावाड़ जिले के पाटन क्षेत्र के निवासी आशीष शर्मा ने पेश की है. कभी सांवलियाजी मंदिर की भोजनशाला में काम करने वाले आशीष ने आज भगवान सांवलिया सेठ को 100 ग्राम वजनी चांदी का सोलर पैनल भेंट किया.
भोजनशाला का काम बंद होने के बाद आशीष झालावाड़ लौट गए और अपना खुद का काम शुरू किया. छह माह में ही उसे 135 साइट का काम मिल गया. आशीष शर्मा ने बताया कि वह कुछ समय पहले तक सांवलियाजी में मंदिर मंडल की भोजनशाला पर काम करते थे. यह भोजनशाला मंदिर प्रशासन ने ठेके पर दी थी. वह खुद अपने परिचित ठेकदार के यहां भोजनशाला में काम कर रहा था.
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ठेका खत्म करने के बाद मंदिर प्रशासन ने स्वयं भोजनशाला का संचालन शुरू किया तो आशीष बेरोजगार हो गए. इसके बाद वह गांव लौटे और सांवलिया सेठ का नाम लेकर अपना निजी व्यवसाय शुरू किया. सोलर पैनल लगाने के काम में आशीष को 6 महीने में ही बड़ी सफलता मिली. आज उनके पास छोटे-बड़े मिलाकर करीब 135 साइट कंफर्म हैं. व्यवसाय अच्छा चलने पर आशीष ने आस्था स्वरूप भगवान को कुछ भेंट करने का संकल्प लिया.
इसी संकल्प के तहत आशीष अपने परिवार के साथ सांवलियाजी पहुंचे. उन्होंने झालावाड़ में ही 100 ग्राम चांदी का सोलर पैनल मॉडल बनवाया और उसे कांच के बॉक्स में जड़वा कर मंदिर कार्यालय में भेंट किया. मंदिर प्रशासन ने आशीष का उपरणा ओढ़ाकर स्वागत किया और सांवलिया सेठ का प्रसाद भेंट किया. आशीष ने बताया कि 'सांवलिया सेठ को अपना मालिक मानकर काम शुरू किया था. आज जो कुछ भी है, सब उनकी कृपा से है'.