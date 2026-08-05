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भोजनशाला में काम करने वाला युवक बना कारोबारी, सांवलिया सेठ को चढ़ाया चांदी का सोलर पैनल

सांवलियाजी मंदिर में चांदी से बना सोलर पैनल आशीष ने किया भेंट ( आशीष शर्मा )