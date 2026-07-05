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प्रतापगढ़ में मजदूरी के विवाद में मकान मालिक की बैट से पीट-पीटकर हत्या

प्रतापगढ़: अंतू थाना क्षेत्र के चमनगंज गांव में मजदूरी के विवाद में मकान मालिक की हत्या कर दी गई. राजमिस्त्री और उसके साथियों ने क्रिकेट बैट से पीट-पीटकर राममिलन गुप्ता की जान ले ली. इस नृशंस हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. परिवार लोगों ने बताया कि मामला शनिवार रात का है. निर्माण कार्य के दौरान मजदूरी के भुगतान को लेकर मकान मालिक राममिलन गुप्ता और राजमिस्त्री राम राज व उसके दो सहयोगियों के बीच विवाद हुआ.



आरोप है कि शराब के नशे में धुत आरोपियों ने आपा खो दिया और बैट से ताबड़तोड़ हमला कर राममिलन गुप्ता को मौत के घाट उतार दिया. वारदात को अंजाम देकर तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही एसपी भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मुआयना किया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.



सीओ सिटी आलोक कुमार ने बताया कि अंतू थाना क्षेत्र के चमनगंज बाजार में राम मिलन के घर मे काम के दौरान पैसे की लेन देन को लेकर विवाद हो गया, जिसमें राम मिलन की मौत हो गई. थाना अंतू में मामले में मुकदमा दर्ज कर रामराज को गिरफ्तार कर लिया गया है. बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है.

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