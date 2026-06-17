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लिव-इन रिलेशनशिप का खौफनाक अंत, पार्टनर की हत्या कर दुर्घटना दिखाने की साजिश, 48 घंटे में खुलासा

रांची: झारखंड के खूंटी जिले में लिव-इन रिलेशनशिप का एक सनसनीखेज और खौफनाक मामला सामने आया है. रनिया थाना क्षेत्र से राधेश्याम साहू की शव बरामदगी मामले का पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए हत्या की गुत्थी सुलझा ली है. पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक के साथ रह रही महिला ने अपने बेटे और एक रिश्तेदार के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था. हत्या के बाद पूरे मामले को सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई थी.

मृतक और आरोपी महिला के संबंधों में थी खटास

एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि 15 जून 2026 को तांबा जंगल के पास राधेश्याम साहू नामक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था. घटनास्थल पर मृतक की स्कूटी भी खड़ी मिली थी, जिससे पहली नजर में मामला सड़क हादसे का प्रतीत हो रहा था. हालांकि तकनीकी साक्ष्यों और गहन जांच के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग मिले, जिसके बाद हत्या की साजिश का पर्दाफाश हो गया.

जानकारी देते एसपी (Etv Bharat)

जांच में पता चला कि मृतक और महिला पिछले कुछ समय से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. दोनों के बीच अक्सर विवाद और कहासुनी होती थी. महिला इस रिश्ते को खत्म करना चाहती थी, लेकिन मृतक इसके लिए तैयार नहीं था. इसी विवाद के चलते हत्या की साजिश रची गई.

हत्या को सड़क दुर्घटना दिखाने की कोशिश

एसपी के मुताबिक, आरोपियों ने पहले मृतक पर डंडे से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को स्कूटी पर लादकर तांबा जंगल ले जाया गया, जहां सिर पर भारी पत्थर से वार कर मौत सुनिश्चित की गई. फिर शव और स्कूटी को इस तरह रखा गया ताकि मामला सड़क दुर्घटना जैसा दिखाई दे.