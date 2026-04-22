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प्राइवेट पार्ट कुचले.. हत्या के बाद शव को जलाया... नालंदा में अधेड़ के साथ दरिंदगी

नालंदा: बिहार के नालंदा में एक अधेड़ की निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है. लहेरी थाना क्षेत्र रामचंद्रपुर बाजार समिति स्थित दुकान संख्या-14 के पास बुधवार की सुबह एक अधेड़ का अधजला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. शव की अब तक पहचान नहीं हो सकी है.

अधेड़ का अधजला शव बरामद: प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही है कि हत्या कहीं और करने के बाद पहचान छिपाने के उद्देश्य से शव को यहां लाकर पेट्रोल छिड़ककर जलाने का प्रयास किया गया है. जानकारी के अनुसार शख्स के प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से कुचले हुए हैं.

अधेड़ का अधजला शव बरामद (ETV Bharat)

दुकान के बाहर पड़ी थी लाश: सुबह जब स्थानीय लोग बाजार समिति की ओर पहुंचे, तो दुकान के बाहर बने काउंटर के बीच एक अधजला शव पड़ा देखा. यह दृश्य देखते ही लोगों में हड़कंप मच गया. देखते ही देखते मौके पर भीड़ जुट गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना लहेरी थाना पुलिस को दी.

पुलिस कर रही पूछताछ: सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है. डीएसपी नुरुल हक भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले का जायजा लिया. पुलिस आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है. फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉडल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है.