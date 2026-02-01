ETV Bharat / state

मंडी में घरेलू विवाद में व्यक्ति की बेरहमी से हत्या, पत्नी और बेटा गिरफ्तार

मृतक का अपनी पत्नी शकुंतला देवी और बेटे प्रवीण के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था.

Man murdered in Mandi
मंडी में व्यक्ति की हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 7:59 PM IST

Updated : February 1, 2026 at 8:08 PM IST

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और एक व्यक्ति की जान चली गई. जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के चलते 52 वर्षीय व्यक्ति की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

घरेलू विवाद बना हत्या की वजह

धर्मपुर पुलिस के अनुसार, यह घटना मंडी जिला के धर्मपुर उपमंडल अंतर्गत भेड़ी गांव की है. मृतक की पहचान गांव भेड़ी-एक निवासी 52 वर्षीय भीखम राम के रूप में हुई है. देर रात भीखम राम के घर से झगड़े और मारपीट की आवाजें सुनाई दी थीं, लेकिन ग्रामीणों को तब तक घटना की गंभीरता का अंदाजा नहीं हो पाया. अगले दिन सुबह जब परिजन और पड़ोसी घर के भीतर पहुंचे तो भीखम राम का शव पड़ा मिला, जिसके शरीर पर गंभीर जख्म थे.

पत्नी और बेटे पर गंभीर आरोप

घटना की सूचना मिलते ही धर्मपुर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. जांच के दौरान मृतक के भाई की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की तह तक जाने का प्रयास किया. परत-दर-परत पुलिस जांच में सामने आया कि, भीखम राम का अपनी पत्नी शकुंतला देवी और बेटे प्रवीण के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद के चलते दोनों ने कथित तौर पर मिलकर भीखम राम के साथ मारपीट की. मारपीट इतनी गंभीर थी कि भीखम राम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

3 दिन की पुलिस रिमांड पर दोनों आरोपी

सबूतों और प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अदालत ने दोनों को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि हत्या से जुड़े सभी तथ्यों को स्पष्ट किया जा सके.

पत्नी और बेटे ने की थी मारपीट

डीएसपी धर्मपुर संजीव सूद ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि, "जांच में यह साफ हो गया है कि जमीन विवाद के चलते पत्नी और बेटे ने मिलकर भीखम राम के साथ मारपीट की थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर मामले में आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. दोषियों को कानून के तहत कड़ी सजा दिलाई जाएगी. पुलिस इस मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है. फिलहाल आगामी तफ्तीश जारी है."

MANDI MURDER CASE
DHARAMPUR POLICE
MANDI CRIME NEWS
मंडी मर्डर केस
MAN MURDERED IN MANDI

संपादक की पसंद

