ETV Bharat / state

कानपुर में पागल कहने पर व्यक्ति की हत्या, लात-घूंसों से मारा, स्कूटी चढ़ाई, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

कानपुर : स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात नशेबाजी का विरोध करने पर कूड़ा बीनने वाले एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर दी गई. पुलिस के अनुसार, शर्मा नर्सिंग होम वाली गली में स्कूटी सवार दो युवकों द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया. मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है.

स्वरूप नगर थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि केडीए चौकी प्रभारी अंकित तौगढ़ की तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. स्कूटी सवार दोनों युवक उस गली में बैठकर नशा कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर उन्होंने कूड़ा बीन रहे व्यक्ति के साथ गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी.

प्रत्यक्षदर्शियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने बताया कि व्यक्ति ने युवकों को पागल कहा था, जिससे दोनों आरोपी भड़क गए और उन्होंने जमीन पर गिराकर लात-घूंसों तथा तमंचे की बट से उसकी बेरहमी से पिटाई की. इसके बाद आरोपियों ने मारपीट का वीडियो भी बनाया और घायल व्यक्ति के ऊपर स्कूटी चढ़ाकर मौके से फरार हो गए.