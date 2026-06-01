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बिलासपुर में पति और बेटे ने की युवक की हत्या, प्रेम संबंध के शक में दिया वारदात को अंजाम

वारदात की सूचना हत्यारे पति की पत्नी ने थाने जाकर दी. पुलिस ने पति और विधि से संघर्षरत बेटे को पकड़ लिया है.

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बिलासपुर में पति और बेटे ने की युवक की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 1, 2026 at 9:47 AM IST

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बिलासपुर: पत्नी के प्रेम संबंधों के शक को लेकर पति ने बेटे के साथ मिलकर युवक को मौत के घाट उतार दिया. वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद दोनों आरोपी पिता और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

जांच कर रही टीम के मुताबिक आरोपी पति पेशे से सरकारी टीचर है. आरोपी पति अपने परिवार के साथ कुछ दिनों पहले ही बिलासपुर में शिफ्ट हुआ है. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी का प्रेम संबंध करीब 2 सालों से एक युवक के साथ था. करीब एक महीने पहले पति को इस बात की जानकारी हुई कि उसकी पत्नी का किसी से प्रेम संबंध है. इस बात का खुलासा होने के बाद आए दिन परिवार में विवाद खड़ा हो रहा था. पति पत्नी के बीच इस बात को लेकर अक्सर तनाव भी होता रहता था.

बिलासपुर में पति और बेटे ने की युवक की हत्या (ETV Bharat)

प्रेम संबंधों के शक में युवक की हत्या

30 मई के दिन आरोपी शिक्षक के घर मृतक युवक पहुंचा और उसकी पत्नी को मोबाइल फोन का सिम दे रहा था. उसी वक्त संयोग से शिक्षक घर पर पहुंच गया. शिक्षक को घर आया देखकर मृतक युवक मौके से भाग निकला. जिसके बाद आरोपी शिक्षक ने पत्नी से कहा कि वो उसे घर पर बुलाए उससे बात करनी है. पत्नी ने फोन कर मृतक युवक को वापस घर आने के लिए कहा. जैसे ही मृतक युवक घर पहुंचा आरोपी शिक्षक और उसके बेटे ने उसे समझाने की कोशिश की. बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया. इसके बाद गुस्से में आरोपी ने सुतली और मोबाइल फोन के वायर से युवक का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

पिता और बेटे ने दिया वारदात को अंजाम

घटना के बाद घबराई महिला सीधे सकरी थाने पहुंची और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. पुलिस ने आरोपी पति और विधि से संघर्षरत पुत्र को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि पारिवारिक तनाव के कारण ही परिवार कुछ दिन पहले मुंगेली से बिलासपुर शिफ्ट हुआ था.

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