रोहतक में प्रेमिका संग मिल युवक ने पत्नी की हत्या की, वारदात के बाद दोनों फरार
प्रेमिका संग मिल युवक ने पत्नी की हत्या कर दी. हत्या के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए. पुलिस जांच में जुट गई है.
Published : May 29, 2026 at 8:49 PM IST|
Updated : May 29, 2026 at 8:57 PM IST
रोहतक: स्थानीय नेहरु कॉलोनी के अंदर एक महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी. सूचना पाकर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. पुलिस ने एफएसएल एक्सपर्ट को मौके पर बुलाया. पुलिस मामले में जांच कर रही है. 34 साल की मृत महिला की पहचान चिंकी, पत्नी गोविंद के रूप में हुई है. आरोपी पति निजी कंपनी में काम करता था.
गोविंद निजी कंपनी में करता है काम: रोहतक के नेहरू कॉलोनी में अवैध सम्बन्ध के चलते युवक ने प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी. चिंकी का पति गोविंद एक निजी कंपनी में काम करता है. रात को गोविंद की प्रेमिका घर पर आई हुई थी. गोविंद और उसकी प्रेमिका के बीच अवैध संबंध होने का पत्नी चिंकी को शक था. इसी को लेकर उनके बीच झगड़ा हो गया, जिसमें गोविंद ने प्रेमिका पूजा के साथ मिलकर पत्नी चिंकी की हत्या कर दी.
रस्सी से चिंकी का गला घोंटकर हत्या: आरोपी गोविंद ने प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी को ठिकाने लगाने की योजना बनाई. गोविंद व उसकी प्रेमिका ने मिलकर रस्सी से चिंकी का गला घोंटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए. घटना का पता सुबह चला तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की.
मामले की जांच जारी है: सिटी थाना पुलिस का कहना है कि "एक महिला की हत्या होने की सूचना मिली थी. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. एफएसएल एक्सपर्ट को भी मौके पर बुलाया गया. मामले में अभी जांच कर रही है और शव का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया जायेगा."