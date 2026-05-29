ETV Bharat / state

रोहतक में प्रेमिका संग मिल युवक ने पत्नी की हत्या की, वारदात के बाद दोनों फरार

प्रेमिका संग मिल युवक ने पत्नी की हत्या कर दी. हत्या के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए. पुलिस जांच में जुट गई है.

man murdered wife in Rohtak
रोहतक में युवक ने पत्नी की हत्या की (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 29, 2026 at 8:49 PM IST

|

Updated : May 29, 2026 at 8:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतक: स्थानीय नेहरु कॉलोनी के अंदर एक महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी. सूचना पाकर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. पुलिस ने एफएसएल एक्सपर्ट को मौके पर बुलाया. पुलिस मामले में जांच कर रही है. 34 साल की मृत महिला की पहचान चिंकी, पत्नी गोविंद के रूप में हुई है. आरोपी पति निजी कंपनी में काम करता था.

गोविंद निजी कंपनी में करता है काम: रोहतक के नेहरू कॉलोनी में अवैध सम्बन्ध के चलते युवक ने प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दी. चिंकी का पति गोविंद एक निजी कंपनी में काम करता है. रात को गोविंद की प्रेमिका घर पर आई हुई थी. गोविंद और उसकी प्रेमिका के बीच अवैध संबंध होने का पत्नी चिंकी को शक था. इसी को लेकर उनके बीच झगड़ा हो गया, जिसमें गोविंद ने प्रेमिका पूजा के साथ मिलकर पत्नी चिंकी की हत्या कर दी.

रोहतक में प्रेमिका संग मिल युवक ने पत्नी की हत्या की (ETV Bharat)

रस्सी से चिंकी का गला घोंटकर हत्या: आरोपी गोविंद ने प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी को ठिकाने लगाने की योजना बनाई. गोविंद व उसकी प्रेमिका ने मिलकर रस्सी से चिंकी का गला घोंटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए. घटना का पता सुबह चला तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की.

मामले की जांच जारी है: सिटी थाना पुलिस का कहना है कि "एक महिला की हत्या होने की सूचना मिली थी. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. एफएसएल एक्सपर्ट को भी मौके पर बुलाया गया. मामले में अभी जांच कर रही है और शव का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया जायेगा."

ये भी पढ़ें-सोनीपत के गोहाना में पत्नी की हत्या के बाद गड्ढे में थी दफनाने की तैयारी, आरोपी के दोस्त ने ही खोला राज
Last Updated : May 29, 2026 at 8:57 PM IST

TAGGED:

रोहतक में युवक ने पत्नी की हत्या की
MURDER IN LOVE AFFAIRS
रोहतक में चिंकी हत्याकांड
CHINKI MURDER CASE IN ROHTAK
MAN MURDERED WIFE IN ROHTAK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.