नोएडा में साढ़ू की बेरहमी से हत्या, ई-रिक्शा से ले जाकर दबाया गला; तीन आरोपी गिरफ्तार

नोएडा में पारिवारिक विवाद से जुड़े एक ब्लाइंड मर्डर केस का मामला सामने आया है.

अवैध संबंधों के शक में साढ़ू ने की भाई की हत्या
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 3, 2026 at 8:14 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना सेक्टर-126 नोएडा पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का शनिवार को खुलासा करते हुए हत्या में शामिल दो मुख्य आरोपियों और शव को ठिकाने लगाने में मदद करने वाले एक साथी को गिरफ्तार कर लिया है. यह पूरी घटना अवैध संबंधों के शक और पारिवारिक विवाद से जुड़ी है.

पुलिस कि गिरफ्त में खड़े राम वचन मांझी, साजन मांझी उर्फ सज्जन, अशोक को इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और बीट पुलिसिंग की मदद से थाना सेक्टर-126 पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है. डीसीपी नोएडा ने बताया कि 2 जनवरी को एक महिला ने अपने पति अजय मुखिया की हत्या के संबंध में थाना सेक्टर-126 में शिकायत दर्ज कराई थी. जांच में सामने आया कि मुख्य अभियुक्त राम वचन मांझी को शक था कि मृतक अजय का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध हैं. इसी विवाद के चलते राम वचन ने अपने रिश्तेदार साजन मांझी के साथ मिलकर अजय को रास्ते से हटाने की साजिश रची.

डीसीपी नोएडा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि अजय मुखिया को उन्होंने ने 28 दिसंबर 2025 को शराब पीने के बहाने रायपुर क्षेत्र में बुलाया, साजन और राम वचन उसे असगरपुर ले गए, जहां उसे अत्यधिक शराब पिलाई गई. नशे की हालत में उसे ई-रिक्शा से सुनसान पुश्ता क्षेत्र में ले जाया गया. जहां अजय का गला और मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी गई. आरोपियों ने पहले शव को मिट्टी में छिपा दिया था.

पुलिस के मुताबिक अगले दिन उन्होंने अपने परिचित अशोक को शामिल किया और शव को प्लास्टिक के कट्टे में बांधकर ई-रिक्शा के जरिए पुश्ता रोड पर एक गहरे नाले में फेंक दिया. पकड़े जाने से बचने के लिए आरोपी अजय की तलाश करने का ढोंग भी करते रहे. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया ई-रिक्शा, मृतक अजय का मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड बरामद कर लिया है. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

संपादक की पसंद

