दुमका में सनकी ने किया डबल मर्डर, बेटी समेत दो की हत्या कर पड़ोस की महिला को गंभीर रूप से किया घायल

दुमका में सनकी ने किया डबल मर्डर, बेटी समेत दो की हत्या कर पड़ोस की महिला को गंभीर रूप से किया घायल
दुमका में एक व्यक्ति ने अपनी 14 वर्षीय बेटी और बीच बचाव करने आए वृद्ध की हत्या कर दी.
Published : July 12, 2026 at 8:54 PM IST
दुमका: सरैयाहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलूडीह गांव में घरेलू विवाद के दौरान 45 वर्षीय हारू मंडल ने अपनी 14 वर्षीय बेटी की निर्मम हत्या कर दी. विवाद में बीच बचाव करने पहुंचे पड़ोसी 68 वर्षीय सरजू मंडल को भी ईंट से मारकर मौत के घाट उतार दिया. इतना ही नहीं, हारू ने घायल सरजू की 30 वर्षीय विधवा बेटी पर भी कुदाल से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया.
क्या है पूरा मामला
घटना के अनुसार, हारू मंडल अपनी पत्नी और 14 वर्षीय बेटी के साथ घर में जोर-जोर से लड़-झगड़ रहा था. शोरगुल सुनकर पड़ोस में रहने वाले 68 वर्षीय सरजू मंडल बीच बचाव करने पहुंचे. हारू मंडल ने उनके सिर पर ईंट से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए.
इसके बाद हारू अपनी बेटी पुड़की कुमारी पर टूट पड़ा. उसने बेटी पर ईंट और डंडे से वार किए तथा उसे कुएं में धक्का दे दिया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई. हारू यहीं नहीं रुका, जब वह घर से बाहर निकला तो देखा कि घायल सरजू मंडल की 30 वर्षीय बेटी वहां पहुंच गई है. हारू ने उस पर भी कुदाल से वार कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई.
ग्रामीणों ने बचाव किया, पुलिस पहुंची
मौके पर जुटे ग्रामीणों ने घायल सरजू मंडल और उसकी बेटी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया. जहां सरजू मंडल की मौत हो गई, जबकि बेटी का इलाज चल रहा है. बेहतर इलाज के लिए उसे देवघर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद हारू मंडल गांव में कहीं छिप गया. ग्रामीणों ने थाना को सूचना दी, जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची.
हारू मंडल को किया गिरफ्तार
सरैयाहाट थाना प्रभारी राजेंद्र यादव और उनकी टीम ने गांव में छिपे आरोपी हारू मंडल को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त खून से सना कुदाल और ईंट भी बरामद किए हैं. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि हारू घरेलू विवाद में किस बात को लेकर झगड़ रहा था. आरोपी को सोमवार को जेल भेज दिया जाएगा.
एसडीपीओ का बयान
जरमुंडी क्षेत्र के एसडीपीओ नवल किशोर सिंह भी घटना की सूचना मिलते ही बेलूडीह गांव पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से जानकारी ली. एसडीपीओ ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि आरोपी हारू मंडल सनकी और लड़ाकू स्वभाव का आदमी है. इसके पहले भी वह कई बार गांव वालों से लड़-झगड़ चुका है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है.
ये भी पढ़ें:
दुमका में सीओ कार्यालय के सामने ग्रामीणों का हंगामा, सरकारी जमीन पर बने पूर्व ग्राम प्रधान के घर को तोड़ने का कर रहे थे विरोध
दुमका में एसीबी की कार्रवाई, सरैयाहाट अंचल कार्यालय का प्रधान लिपिक घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार
फोटो डिटेल
* ब्लैक शर्ट में आरोपी हारू मंडल
* बेटी के शव के साथ विलाप करती मां ,
* घटना में प्रयुक्त कुदाल
* घटना की जानकारी देते एसडीपीओ नवल किशोर सिंह और थाना प्रभारी राजेंद्र यादव ।Conclusion: