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पलामू में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से काटकर हत्या, मौके से पत्नी फरार

पांकी थाना ( Etv Bharat )

पलामू: जिले के पांकी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी है. घटना के बाद मृतक की पत्नी घर से फरार है. मृतक की पहचान पांकी थाना क्षेत्र के ढूब के रहने वाले गुणी भूइयां के रूप में हुई है.

पांकी के थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने बताया धारदार हथियार से व्यक्ति की हत्या हुई है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. मृतक की पत्नी लापता है. पुलिस मृतक के परिवार से भी पूछताछ करेगी, इसके बाद पूरे मामले में स्पष्ट जानकारी मिलेगी. मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है.