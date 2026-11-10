पलामू में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से काटकर हत्या, मौके से पत्नी फरार
पलामू के पांकी में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : November 10, 2026 at 10:00 AM IST
पलामू: जिले के पांकी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी है. घटना के बाद मृतक की पत्नी घर से फरार है. मृतक की पहचान पांकी थाना क्षेत्र के ढूब के रहने वाले गुणी भूइयां के रूप में हुई है.
पांकी के थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने बताया धारदार हथियार से व्यक्ति की हत्या हुई है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. मृतक की पत्नी लापता है. पुलिस मृतक के परिवार से भी पूछताछ करेगी, इसके बाद पूरे मामले में स्पष्ट जानकारी मिलेगी. मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है.
मामले की छानबीन में जुटी पुलिस
हत्या घर के परिवार के सदस्य ने किया है या बाहरी ने, इस बिंदु पर छानबीन की जा रही है. गुणी भूइयां खेतीबारी का काम करता था. सोमवार की रात 12 बजे के बाद परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी कि गुणी भूइयां की हत्या कर दी गई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे मे लेकर थाना ले गई. घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं परिजन थाना पहुंचे हैं.
ग्रामीणों को आशंका है कि किसी अपने ने ही घटना को अंजाम दिया है. मृतक के दो बेटे हैं और घटना के दौरान घर में ही मौजूद थे. मृतक के एक बेटे की शादी हो गई है. घटना स्थल पांकी थाना से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है. मृतक के शव का पोस्टमार्टम मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में किया जाएगा.
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