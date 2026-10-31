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कर्ज दिया और जान से भी हाथ धो बैठा..! रुपए वापस मांगे तो युवक की धारदार हथियार से हत्या

समस्तीपुर में युवक की हत्या के बाद जुटे लोग ( ETV Bharat )

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर से हत्या की सनसनीखेज वारदात की खबर आई है. जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित भागीरथपुर में धारदार हथियार से हमला कर एक युवक की हत्या कर दी गई है. मृतक की पहचान अजीत कुमार सहनी के रूप में हुई है.

कर्ज में दिए गए रुपये वापस मांगने पर विवाद