कर्ज दिया और जान से भी हाथ धो बैठा..! रुपए वापस मांगे तो युवक की धारदार हथियार से हत्या
SAMASTIPUR MURDER रुपये वापस मांगने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद महिला और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप लगा है. रिपोर्ट-सुमन
Published : October 31, 2026 at 1:06 PM IST
समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर से हत्या की सनसनीखेज वारदात की खबर आई है. जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित भागीरथपुर में धारदार हथियार से हमला कर एक युवक की हत्या कर दी गई है. मृतक की पहचान अजीत कुमार सहनी के रूप में हुई है.
कर्ज में दिए गए रुपये वापस मांगने पर विवाद
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कर्ज में दिए गए रुपये वापस मांगने को लेकर हत्या किए जाने की बात सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि अजीत कुमार सहनी ने एक विधवा महिला को रुपये कर्ज पर दिए थे. रुपये वापस मांगने को लेकर ही दोनों पक्षों में विवाद हुआ.
इलाके में सनसनी
बताया जा रहा है कि इसी विवाद के बाद महिला और उसके परिजनों ने युवक की हत्या कर दी. परिजनों द्वारा महिला पर और उसके परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया गया है. वहीं घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.
कल्याणपुर थाने को दी गई सूचना
घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और शव की पहचान अजीत कुमार सहनी के रूप में हुई. उसके बाद इस घटना की सूचना कल्याणपुर थाने की पुलिस को दी गई. कल्याणपुर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है.
पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव
मृत युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है. इस घटना को लेकर कल्याणपुर डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि एक युवक की हत्या की सूचना मिली थी जिसके बाद पुलिस की टीम ने पहुंच कर जांच शुरू की. युवक की धारदार हथियार से हत्या की गई है.
सभी पहलू पर जांच जारी
डीएसपी ने आगे बताया कि फिलहाल युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है और प्रारंभिक जांच में कर्ज के लेनदेन के विवाद की बात सामने आई है. वैसे पुलिस सभी पहलू पर जांच कर रही है. इस घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी टीम सक्रिय रुप से कार्रवाई कर रही है.
"युवक की हत्या की सूचना मिली थी जिसके बाद पुलिस की टीम ने पहुंच कर जांच शुरू की. युवक की धारदार हथियार से हत्या की गई है. फिलहाल युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है और प्रारंभिक जांच में कर्ज के लेनदेन के विवाद की बात सामने आई है. सभी पहलू पर जांच जारी है. आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भी टीम सक्रिय है."- संजय कुमार, डीएसपी, कल्याणपुर
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