दिल्ली में खौफनाक वारदात: उधार दिए पैसे वापस मांगे तो पत्थर से कुचल कर की हत्या

नई दिल्ली: उधार दिए पैसे वापस मागने पर पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर पेपर मार्केट में हत्या करने का मामला सामने आया है. यहां यूपी के खोड़ा कॉलोनी के शख्स की पत्थर से मारमार कर हत्या कर दी गयी. नारकोटिक्स स्क्वॉड और थाना गाजीपुर की संयुक्त टीमों ने 50 से अधिक CCTV फुटेज और 100 से ज्यादा कॉल रिकॉर्ड खंगालकर आरोपी को दिल्ली की जामा मस्जिद के पास से गिरफ्तार किया गया है.

पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अभिषेक धानिया ने बताया की सोमवार सुबह करीब 11 बजे पुलिस को सूचना मिली कि पेपर मार्केट के पास कूड़ा फेंकने वाली जगह पर एक व्यक्ति मृत पड़ा है. मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने देखा कि मृतक के चेहरे पर गंभीर चोटें थीं, जिससे साफ था कि उसकी हत्या की गई है. पहचान के प्रयासों के बाद मृतक की पहचान दलिप (45 वर्ष) के रूप में की गई. घटनास्थल पर पुलिस टीमों ने मृतक की अंतिम गतिविधियों को ट्रेस करने के लिए तकनीकी जांच की गयी. जांच के दौरान, मृतक की कॉल डिटेल रिकॉर्ड से एक संदिग्ध नंबर पर लगातार बातचीत सामने आई. यह नंबर खोड़ा कॉलोनी निवासी कलीम (32 वर्ष) का निकला.

उसकी लोकेशन घटना के तुरंत बाद बदलती हुई मिली. कभी गुरुग्राम के बदशाहपुर में तो कभी पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में. लगातार निगरानी और कई ठिकानों पर दबिश और तकनीकी मॉनिटरिंग के बाद पुलिस ने कलीम को जामा मस्जिद क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल कर ली. आरोपी ने बताया कि उसका और मृतक दलिप का पैसों को लेकर विवाद चल रहा था. दलिप उससे उधार दिए पैसे वापस मांग रहा था, इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हुई और गुस्से में आकर कलीम ने पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद व फरार होकर शहर बदल-बदलकर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल पत्थर का टुकड़ा भी बरामद कर लिया है. बताया जा रहा है कि आरोपी पेशे से आयरन वेल्डर है.