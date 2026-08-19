ETV Bharat / state

साथी युवक के सिर पर लोहे के पाइप से वार कर हत्या, आरोपी को किया डिटेन

सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के असहाय लोगों के लिए बनाए गए इस आश्रम में 17 पुरुष और 1 महिला रहती है.

Shelter home of the Department of SJE
सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का आश्रम (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 19, 2026 at 2:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के असहाय लोगों के लिए बने एक आश्रम में रहने वाले एक युवक ने दूसरे के सिर पर लोहे के पाइप से वार कर हत्या कर दी. घटना मंगलवार देर रात की है. बुधवार को सिविल लाइन थाना पुलिस को आश्रम में एक घायल युवक के बेहोश पड़े होने की सूचना मिली थी. पुलिस ने मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है. आश्रम प्रबंधक की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में प्रकरण दर्ज करवाया है.

सिविल लाइन थाना प्रभारी शंभू सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र में कायड़ रोड स्थित जय अंबे कॉलोनी में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के असहाय लोगों के लिए बनाए गए आश्रम में 17 पुरुष और 1 महिला रहती है. यह सभी अलग–अलग जगहों से रेस्क्यू करके लाए गए हैं. मानसिक रूप से विक्षिप्त, बोलने और सुनने में असक्षम एवं शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति आश्रम में रह रहे हैं. रात्रि को 1:30 बजे सिविल लाइन थाने में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बेहोश पड़ा है. मौके पर पुलिस पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. उन्होंने बताया कि करने वाले का नाम ओंकार और उसे मारने वाले का नाम आमिर खान है.

पढ़ें: ANTF की कामयाबी: भीलवाड़ा में दो जवानों की हत्या करने वाला मोस्ट वांटेड तस्कर उदयपुर में मॉल से दबोचा गया

थाना प्रभारी शंभू सिंह शेखावत ने बताया कि आरोपी आमिर खान ने लोहे के पाइप से ओंकार के सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई. हत्या में प्रयुक्त लोहे के पाइप को बरामद कर लिया गया है. वहीं आरोपी आमिर खान को भी डिटेन कर लिया है. मौके पर एफएसएल और एमओबी की टीम पहुंच गई. दोनों टीमों ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. उन्होंने बताया कि हत्या की असल वजह अभी सामने नहीं आई है. आरोपी से पूछताछ के बाद ही हत्या की असल वजह सामने आ पाएगी. मृतक के शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.

TAGGED:

MURDER IN SJE ASHRAM
ONE MURDER ACCUSED DETAINED
YOUTH FOUND DEAD IN SJE ASHRAM
लोहे के पाइप से वार कर हत्या
YOUTH MURDER COMPANION IN AJMER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.