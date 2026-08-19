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साथी युवक के सिर पर लोहे के पाइप से वार कर हत्या, आरोपी को किया डिटेन

अजमेर: सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के असहाय लोगों के लिए बने एक आश्रम में रहने वाले एक युवक ने दूसरे के सिर पर लोहे के पाइप से वार कर हत्या कर दी. घटना मंगलवार देर रात की है. बुधवार को सिविल लाइन थाना पुलिस को आश्रम में एक घायल युवक के बेहोश पड़े होने की सूचना मिली थी. पुलिस ने मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है. आश्रम प्रबंधक की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में प्रकरण दर्ज करवाया है.

सिविल लाइन थाना प्रभारी शंभू सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र में कायड़ रोड स्थित जय अंबे कॉलोनी में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के असहाय लोगों के लिए बनाए गए आश्रम में 17 पुरुष और 1 महिला रहती है. यह सभी अलग–अलग जगहों से रेस्क्यू करके लाए गए हैं. मानसिक रूप से विक्षिप्त, बोलने और सुनने में असक्षम एवं शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति आश्रम में रह रहे हैं. रात्रि को 1:30 बजे सिविल लाइन थाने में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बेहोश पड़ा है. मौके पर पुलिस पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. उन्होंने बताया कि करने वाले का नाम ओंकार और उसे मारने वाले का नाम आमिर खान है.