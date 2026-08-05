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यमुनानगर में बीच सड़क ईंट से वार कर प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर, बाइक सवार आरोपी फरार, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

यमुनानगर : हरियाणा के यमुनानगर के संतपुरा गुरुद्वारा साहिब रोड पर दिनदहाड़े हुई एक सनसनीखेज वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी. भगवानगढ़ निवासी प्रॉपर्टी डीलर 50 वर्षीय शिव कुमार की एक अज्ञात बाइक सवार युवक ने सिर पर हमला कर हत्या कर दी. वारदात भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई, जिसके बाद घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सिर पर ईंट से जोरदार वार : शिव कुमार अपनी कार से उतरकर पैदल जा रहे थे. तभी पीछे से तेज रफ्तार बाइक पर आए एक युवक ने उनके सिर पर ईंट से जोरदार वार किया और मौके से फरार हो गया. हमले के बाद शिव कुमार सड़क पर गिर पड़े और उनके सिर से काफी खून बहने लगा. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत डायल-112 पर सूचना दी और उन्हें सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल कर कार्रवाई कर रही है.

यमुनानगर में बीच सड़क ईंट से वार कर प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर (ETV Bharat)

किसी से कोई रंजिश नहीं थी : मृतक के परिजनों का कहना है कि शिव कुमार की किसी से कोई रंजिश नहीं थी. ऐसे में हमले की वजह क्या थी और आरोपी कौन है, ये अभी जांच का विषय बना हुआ है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमला इतना अचानक हुआ कि किसी को आरोपी को पकड़ने का मौका ही नहीं मिला. वारदात के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.