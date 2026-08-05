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यमुनानगर में बीच सड़क ईंट से वार कर प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर, बाइक सवार आरोपी फरार, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

हरियाणा के यमुनानगर में संतपुरा गुरुद्वारा साहिब रोड पर दिनदहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई है.

Man murdered after being struck on the head on Santpura Gurudwara Sahib Road Yamunanagar
यमुनानगर में बीच सड़क ईंट से वार कर मर्डर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 5, 2026 at 10:56 PM IST

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Updated : August 5, 2026 at 11:09 PM IST

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यमुनानगर : हरियाणा के यमुनानगर के संतपुरा गुरुद्वारा साहिब रोड पर दिनदहाड़े हुई एक सनसनीखेज वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी. भगवानगढ़ निवासी प्रॉपर्टी डीलर 50 वर्षीय शिव कुमार की एक अज्ञात बाइक सवार युवक ने सिर पर हमला कर हत्या कर दी. वारदात भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई, जिसके बाद घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सिर पर ईंट से जोरदार वार : शिव कुमार अपनी कार से उतरकर पैदल जा रहे थे. तभी पीछे से तेज रफ्तार बाइक पर आए एक युवक ने उनके सिर पर ईंट से जोरदार वार किया और मौके से फरार हो गया. हमले के बाद शिव कुमार सड़क पर गिर पड़े और उनके सिर से काफी खून बहने लगा. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत डायल-112 पर सूचना दी और उन्हें सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल कर कार्रवाई कर रही है.

यमुनानगर में बीच सड़क ईंट से वार कर प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर (ETV Bharat)

किसी से कोई रंजिश नहीं थी : मृतक के परिजनों का कहना है कि शिव कुमार की किसी से कोई रंजिश नहीं थी. ऐसे में हमले की वजह क्या थी और आरोपी कौन है, ये अभी जांच का विषय बना हुआ है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमला इतना अचानक हुआ कि किसी को आरोपी को पकड़ने का मौका ही नहीं मिला. वारदात के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

आरोपी की तलाश जारी : मौके पर एसपी और डीएसपी ने पहुंचकर जल्द से जल्द कार्रवाई के आदेश दिए. फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटा लिए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये हमला आपसी रंजिश, साजिश या किसी अन्य कारण से किया गया.

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Last Updated : August 5, 2026 at 11:09 PM IST

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