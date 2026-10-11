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करनाल में खूनी वारदात, चाकू गोदकर 43 वर्षीय विनोद की हत्या, गर्दन-पेट और कमर पर मिले निशान

MAN MURDER IN KARNAL ( ETV Bharat )

करनाल: मुनक रोड पर गांव बड़ौता के पास बिजली घर के नजदीक 43 वर्षीय विनोद कुमार की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. रात करीब 11 बजे हुई इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया. हमलावरों ने विनोद पर तेजधार हथियार से हमला कर उसकी जान ले ली. गर्दन, पेट और कमर समेत शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान मिले हैं.

मौके पर मिली बाइक, मोबाइल गायब: वारदात के बाद घटनास्थल पर विनोद की मोटरसाइकिल तो मिल गई, लेकिन उसका मोबाइल फोन गायब बताया जा रहा है. मोबाइल का गायब होना भी पुलिस की जांच का अहम पहलू है. हालांकि, हत्या के पीछे लूट, रंजिश या कोई अन्य वजह है, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है.