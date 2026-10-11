करनाल में खूनी वारदात, चाकू गोदकर 43 वर्षीय विनोद की हत्या, गर्दन-पेट और कमर पर मिले निशान
करनाल में 43 वर्षीय विनोद की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई. पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी. मृतक का मोबाइल गायब.
Published : October 11, 2026 at 3:29 PM IST
करनाल: मुनक रोड पर गांव बड़ौता के पास बिजली घर के नजदीक 43 वर्षीय विनोद कुमार की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. रात करीब 11 बजे हुई इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया. हमलावरों ने विनोद पर तेजधार हथियार से हमला कर उसकी जान ले ली. गर्दन, पेट और कमर समेत शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान मिले हैं.
मौके पर मिली बाइक, मोबाइल गायब: वारदात के बाद घटनास्थल पर विनोद की मोटरसाइकिल तो मिल गई, लेकिन उसका मोबाइल फोन गायब बताया जा रहा है. मोबाइल का गायब होना भी पुलिस की जांच का अहम पहलू है. हालांकि, हत्या के पीछे लूट, रंजिश या कोई अन्य वजह है, यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है. पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है.
करनाल से गांव लौट रहा था विनोद, रास्ते में किसने रोका? मृतक के चचेरे भाई संजय शर्मा के मुताबिक, विनोद करनाल में सिंगला मोटर पर गाड़ी चलाने का काम करता था. शनिवार रात वह अपनी मोटरसाइकिल पर करनाल से गांव लौट रहा था. इसी दौरान मुनक रोड पर गांव बड़ौता के पास बिजली घर के नजदीक उसकी हत्या कर दी गई. परिजनों के अनुसार, विनोद के शरीर पर चार से पांच वार किए जाने की बात सामने आई है. गर्दन, पेट, कमर और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के निशान बताए गए हैं. परिवार को फिलहाल यह जानकारी नहीं है कि विनोद की हत्या किसने और किस वजह से की.
अविवाहित था विनोद, परिवार में पसरा मातम: 43 वर्षीय विनोद कुमार अविवाहित था. रोजमर्रा की तरह काम से लौटते समय उसके साथ ऐसी खौफनाक वारदात हो जाएगी, इसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी. हत्या की सूचना मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई. अब परिजनों को पुलिस से इंसाफ और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है.
मधुबन थाना पुलिस ने संभाला मोर्चा, जुटाए साक्ष्य: वारदात की सूचना मिलने पर मधुबन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस में भिजवा दिया. पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. फिलहाल अज्ञात हमलावरों की पहचान और हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है.
पुलिस का दावा- आरोपियों की तलाश जारी: मधुबन थाना प्रभारी लखविंदर सिंह ने बताया कि 'पुलिस को रात के समय हत्या की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. पुलिस हत्या के आरोपियों की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है.'
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