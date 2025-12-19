ETV Bharat / state

कानपुर में महिला ने ब्वॉयफ्रेंड को घर बुलाया; शराब पिलाई और मार डाला, 49 दिन बाद मिला कंकाल, दो गिरफ्तार

वेस्ट डीसीपी दिनेश त्रिपाठी ने कहा, गोरेलाल मर्डर केस में आरोपी महिला और उसके भतीजे को गिरफ्तार किया गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
लक्ष्मी देवी गौतम और भतीजे ईशु गौतम गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 6:35 PM IST

कानपुर: जिले के चौबेपुर थाना क्षेत्र में 49 दिनों से लापता गोरेलाल का कंकाल शुक्रवार को पुलिस ने शाहनिवादा के जंगल से बरामद कर लिया. गोरेलाल के गांव की एक महिला के साथ कई सालों से अवैध संबंध थे. आरोपी महिला का कहना है कि गोरेलाल उसकी 13 वर्षीय बेटी से शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रहा था, इसीलिए उसने अपने भतीजे के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी.

300 मीटर तक घसीटी लाश: वेस्ट डीसीपी दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि पूछताछ में हत्यारोपी महिला ने खुलासा किया कि शादी का झांसा देकर उसने गोरेलाल को अपने मायके बुलाया. वहां उसे शराब पिलाई. जब वो नशे में धुत हो गया, तो उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद महिला का भतीजा शव को करीब 300 मीटर घसीट कर जंगल में ले गया और वहीं फेंक दिया.

लाश को जंगल में ठिकाने लगाया था: डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि चौबेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाला गोरेलाल 31 अक्टूबर से लापता था. इस मामले में 2 नवंबर को चौबेपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी. इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी थी.

महिला की पांच बेटियां और एक बेटा है: जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि बंशीपुरवा रौतापुर कला निवासी 35 वर्षीय लक्ष्मी देवी गौतम से गोरेलाल के अवैध संबंध थे. महिला की पांच बेटियां और एक बेटा है. पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी महिला ने बताया कि गोरेलाल उसकी 13 साल की बेटी से शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बन रहा था.

इकलौते बेटे की हत्या करने की धमकी दी: डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि महिला का आरोप है कि गोरेलाल ने मना करने पर उसके इकलौते बेटे की हत्या करने की धमकी दी थी. इसके बाद उसने ग्राम शाहनिवादा निवासी भतीजे ईशु गौतम और उसके साथी के साथ मिलकर गोरेलाल की हत्या की साजिश रची थी. शुक्रवार को हत्यारोपी लक्ष्मी और उसके भतीजे ईशु को गिरफ्तार कर लिया गया.

शाह निवादा के जंगल में मिला कंकाल: गोरेलाल को शादी का झांसा देकर लक्ष्मी अपने मायके ले गई थी. इसके बाद वहां पर लक्ष्मी ने पहले उसे शराब पिलाई. जब गोलेलाल के नशे में धुत हो गया, तो गला दबाकर उसको मार डाला. इसके बाद आरोपी ईशु गोरेलाल की लाश को घसीट कर शाहनिवादा के जंगल में ले गया और वहीं फेंक कर चला आया. दोनों के निशानदेही पर पुलिस ने शाह निवादा के जंगल से गोरेलाल का कंकाल बरामद कर लिया.

TAGGED:

WOMAN AND HER NEPHEW KILLER
KILLERS ARRESTED IN KANPUR
DCP WEST DINESH TRIPATHI
GORELAL MURDER CASE SOLVED
MAN MURDER IN KANPUR

