कानपुर में महिला ने ब्वॉयफ्रेंड को घर बुलाया; शराब पिलाई और मार डाला, 49 दिन बाद मिला कंकाल, दो गिरफ्तार

कानपुर: जिले के चौबेपुर थाना क्षेत्र में 49 दिनों से लापता गोरेलाल का कंकाल शुक्रवार को पुलिस ने शाहनिवादा के जंगल से बरामद कर लिया. गोरेलाल के गांव की एक महिला के साथ कई सालों से अवैध संबंध थे. आरोपी महिला का कहना है कि गोरेलाल उसकी 13 वर्षीय बेटी से शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रहा था, इसीलिए उसने अपने भतीजे के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी.

300 मीटर तक घसीटी लाश: वेस्ट डीसीपी दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि पूछताछ में हत्यारोपी महिला ने खुलासा किया कि शादी का झांसा देकर उसने गोरेलाल को अपने मायके बुलाया. वहां उसे शराब पिलाई. जब वो नशे में धुत हो गया, तो उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद महिला का भतीजा शव को करीब 300 मीटर घसीट कर जंगल में ले गया और वहीं फेंक दिया.

लाश को जंगल में ठिकाने लगाया था: डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि चौबेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाला गोरेलाल 31 अक्टूबर से लापता था. इस मामले में 2 नवंबर को चौबेपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी. इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी थी.

महिला की पांच बेटियां और एक बेटा है: जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि बंशीपुरवा रौतापुर कला निवासी 35 वर्षीय लक्ष्मी देवी गौतम से गोरेलाल के अवैध संबंध थे. महिला की पांच बेटियां और एक बेटा है. पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी महिला ने बताया कि गोरेलाल उसकी 13 साल की बेटी से शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बन रहा था.