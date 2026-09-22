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देहरादून: बर्थडे पार्टी में झगड़ा, शराब पीकर खोया आपा, सीने में चाकू घोंप कर दिया मर्डर

देहरादून जिले में बेटी की जन्मदिन की पार्टी में एक व्यक्ति ने शराब पीकर आपा खो दिया और एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 22, 2026 at 6:43 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड के देहरादून जिले से बड़ी खबर सामने आई है. देहरादून के सेलाकुई थाना क्षेत्र में जन्मदिन की पार्टी में मामूली सी कहासुनी बड़े विवाद का कारण बन गई. इस दौरान एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. घटना सोमवार देर रात को बताई जा रही है.

आरोपी ने सीने में मारा चाकू: फिलहाल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सेलाकुई थाना क्षेत्र के जमनपुर में सोमवार रात जन्मदिन की पार्टी चल रही थी. इस दौरान वहां शराब पी रहे दो लोगों में किसी बात को लेकर आपस में बहस हो गई. कुछ ही देर में यह बहस मारपीट में बदल गई. तभी यूपी के पीलीभीत निवासी जितेंद्र कुमार ने राजपाल के सीने पर चाकू से वार कर दिया.

राजपाल की जान नहीं बच सकी: मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने तुरंत मामले की सूचनी पुलिस को दी. मामले की जानकारी मिलते ही सेलाकुई थाने से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल राजपाल को पुलिस एंबुलेंस से झाझरा स्थित निजी अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने राजपाल को मृत घोषित कर दिया.

वारदात को अंजाम देकर फरार हुआ आरोपी: बताया जा रहा है कि इस बीच मौका फाकर आरोपी जितेंद्र कुमार फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें लगी हुई, लेकिन अभी तक वो पुलिस के हाथ नहीं आया है.

आरोपी की बेटी का जन्मदिन था: शुरुआती जांच में पुलिस के सामने आया कि जितेंद्र कुमार की बेटी का जन्मदिन था. इसी दौरान बिल्डिंग के पास रहने वाले राजपाल और जितेंद्र के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई हो गई. दोनों के शराब के नशे में होने की बात भी सामने आई है. विवाद बढ़ने पर जितेंद्र ने राजपाल के सीने पर चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस टीमें: थाना सेलाकुई प्रभारी शेंकी कुमार ने बताया कि वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है और मामले की जांच जारी है. साथ ही आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. आरोपी गिरफ्तारी के बाद घटना की असल वजह पता लग पाएगी.

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