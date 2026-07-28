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बलरामपुर के चांदो थाना क्षेत्र में एक शख्स की हत्या, सबूत मिटाने जंगल में दफनाया शव

चांदो थाना में पहुंचकर प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त गांव के आसपास में कुछ दिन से घूम रहा था. उसने गलत नियत से जबरदस्ती एक महिला के घर में घुसकर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी.

बलरामपुर: चांदो थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की हत्या कर दी गई. पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

बलरामपुर पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया (ETV Bharat Chhattisgarh)

आरोपी राजेश, राजू और एक अन्य शख्स डंडा से मारते पीटते उस विक्षिप्त व्यक्ति को जंगल की तरफ ले गए और उसकी हत्या कर तीनों अपने अपने घर आ गए. साक्ष्य छिपाने के लिए मृतक के शव को जंगल पहाड़ में ले जा कर दफन कर दिया था. इस मामले में शिकायत मिलने के बाद थाना चांदो में धारा 103(1), 238,3,5 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई.

दो आरोपी गिरफ्तार, एक की तलाश

एसडीओपी याकूब मेमन ने बताया कि एक व्यक्ति, महिला के साथ जबरदस्ती कर रहा था. इस दौरान महिला के पति ने उसे देख लिया और अपने अन्य साथी के साथ मिलकर उसे जंगल की तरफ ले गया. डंडे से मारकर उसकी हत्या कर दिया और पहाड़ी के जंगल में दफना दिया था.

एसडीओपी याकूब मेमन ने बताया कि चांदो पुलिस ने तत्काल एक्टिव होकर हत्या सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर दो आरोपी राजेश और राजू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. वहीं एक अन्य फरार आरोपी की तलाश जारी है. इस मामले में जांच जारी है. तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी.