बलिया में 40 वर्षीय शख्स की चाकू से गोदकर हत्या, ग्रामीणों ने NH-31 पर लगाया जाम
अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलत बदमाशों ने गुरगुजपुर निवासी 40 वर्षीय सत्यप्रकाश की हत्या कर दी.
बलिया: शनिवार शाम को रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के संवरा चट्टी में हत्या से सनसनी फैल गयी. यहां देशी शराब की दुकान के पास पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद में बदमाशों ने गुरगुजपुर निवासी 40 वर्षीय सत्यप्रकाश को पेट में चाकू गोदकर हत्या कर दी. हत्या से नाराज ग्रामीणों ने नेशनल हाइवे को जाम कर दिया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.
तीन लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर: अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि सत्यप्रकाश के भाई ओमप्रकाश ने संवरा गांव के तीन लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है. उन पर हत्या का आरोप लगाया है.
तहरीर के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश जा रही है. खून से लथपथ सत्यप्रकाश को रसड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था. वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
परिजनों ने NH31 पर जाम लगाया: हत्या के विरोध में परिजनों ने नेशनल हाइवे 31 को जाम कर दिया था. जाम की सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार शुक्ला, उपजिलाधिकारी रवि कुमार, क्षेत्राधिकारी आलोक कुमार गुप्ता, प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र बहादुर सिंह मौके पर पहुंचे. परिवार के लोगों को समझाने की कोशिश की. साथ ही परिजनों को आश्वासन दिया कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा.
पुलिस के आश्वासन पर खुला जाम: उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. लगभग डेढ़ घंटे से अधिक समय तक रास्ते पर जाम की स्थिति रही. सड़क की दोनों तरफ वाहनों की कतारें दिखायी दे रही थीं. अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार शुक्ला ने कहा कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टामों का गठन किया गया.
