बलिया में 40 वर्षीय शख्स की चाकू से गोदकर हत्या, ग्रामीणों ने NH-31 पर लगाया जाम

बलिया में मर्डर के बाद हंगामा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बलिया: शनिवार शाम को रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के संवरा चट्टी में हत्या से सनसनी फैल गयी. यहां देशी शराब की दुकान के पास पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद में बदमाशों ने गुरगुजपुर निवासी 40 वर्षीय सत्यप्रकाश को पेट में चाकू गोदकर हत्या कर दी. हत्या से नाराज ग्रामीणों ने नेशनल हाइवे को जाम कर दिया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. तीन लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर: अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि सत्यप्रकाश के भाई ओमप्रकाश ने संवरा गांव के तीन लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है. उन पर हत्या का आरोप लगाया है. जानकारी देते अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार शुक्ला (Photo Credit: ETV Bharat)