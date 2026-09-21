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दुर्ग के जामुल में शराब पार्टी के दौरान व्यक्ति की हत्या, हिरासत में मामा भांजे

दुर्ग : जामुल थाना क्षेत्र के वार्ड-22 स्थित कुरूद बाजार चौक में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई. कहासुनी के बाद एक युवक ने 40 वर्षीय पुरन भारती के सिर पर ईंट-पत्थर से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. सिर में गंभीर चोट लगने से पुरण भारती की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि घटना के समय कमरे में मामा मनीष बघेल और भांजा राज जोशी शराब पी रहे थे. इसी दौरान उतई खोपली निवासी पुरन भारती वहां पहुंचा. तीनों मिलकर शराब पीने लगे. शराब पीने के दौरान उसकी राज जोशी से किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद गाली-गलौज तक पहुंच गया. इसके बाद राज जोशी ने पुरन भारती पर ईंट-पत्थर से हमला कर दिया.सिर में गंभीर चोट लगने के बाद पुरण खून से लथपथ होकर कमरे में गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई.

दुर्ग विवाद के बाद हत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)

दुर्ग पुलिस हिरासत में मामा भांजे

घटना की सूचना खुद आरोपी के मामा मनीष बघेल ने पुलिस को दी. सूचना मिलते ही जामुल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का पंचनामा कर साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने मौके पर मौजूद मामा-भांजा दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

शराब पीने के लिए तीन लोग बैठे थे. दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है. किन परिस्थितियों में ये घटना हुई है इसकी जांच चल रही है-विजय अग्रवाल, एसएसपी दुर्ग

हत्या की जांच में जुटी दुर्ग पुलिस

दुर्ग पुलिस ने बताया कि आरोपी बालिग है. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए कचांदूर मेडिकल कॉलेज भेज दिया है. फिलहाल विवाद की वास्तविक वजह और हत्या में आरोपी की भूमिका को लेकर जांच जारी है. आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर की जाएगी.