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जमीन विवाद में बहा अपनों का खून, छोटे ने कर दी बड़े भाई की हत्या!

लातेहारः जिला के महुआडांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत अत्यंत सुदूरवर्ती गांव पोतमाडीह गांव में जमीन विवाद के एक मामले में छोटे भाई पोलीकार्प बेक ने अपने बड़े भाई कामिल बेक की हत्या टांगी से मारकर कर दी. वहीं अपनी भाभी और भतीजा को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया. जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है. इस घटना के बाद आरोपी फरार है.

दरअसल, महुआडांड़ थाना क्षेत्र के पोटकाडीह के रहने वाले दो भाई पॉलीकार्प बेक और कामिल बेक के बीच पिछले कुछ दिनों से जमीन का विवाद चल रहा था. इसी मामले को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और झगड़ा होने लगा. विवाद इतना बढ़ गया कि पोलीकार्प ने टांगी से अपने बड़े भाई पर हमला कर दिया. जिससे बड़ा भाई कामिल गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा. कामिल को बचाने के लिए आए उनकी पत्नी और उनके बेटे पर भी पॉलीकार्प ने टांगी से हमला कर उन दोनों को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया.

चिल्लाने की आवाज सुन दौड़े ग्रामीण तो भागा आरोपी

इस घटना के बाद घायल महिला और उनका बेटा जोर-जोर से आवाज लगाकर मदद की गुहार लगाने लगे. झगड़े की आवाज सुनकर जब आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे तो ग्रामीणों को देखकर आरोपी छोटा भाई वहां से फरार हो गया. इसके बाद ग्रामीणों ने तीनों घायलों को महुआडांड़ अस्पताल पहुंचाया. जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद कामिल बेक को मृत घोषित कर दिया. वहीं घायल महिला और उनके बेटे को प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया.

पुलिस ने लिया शव को कब्जे में