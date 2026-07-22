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रांची में घर में घुसकर बेरहमी से हत्या, परिचितों पर पुलिस को हत्या का शक

रांची: राजधानी रांची के सदर थाना अंतर्गत कोकर के खोरहाटोली में बुधवार सुबह एक सनसनीखेज हत्या की घटना सामने आई है. बदमाशों ने किराये के मकान में रह रहे रमेश ठाकुर की सिर पर लोहे के औजार 'पलाश' से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी. वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. सदर थाना प्रभारी ने घटना की पुष्टि की है.

पुलिस के मुताबिक मृतक रमेश ठाकुर मूल रूप से अपने घर में नहीं रहकर कोकर स्थित किराये के मकान में कुछ दोस्तों के साथ रहता था. स्थानीय लोगों के मुताबिक, वह पहले जमीन के कारोबार से जुड़ा हुआ था. हाल के दिनों में उसके झाड़-फूंक का काम करने की भी चर्चा है. हालांकि पुलिस फिलहाल हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

आसपास के लोगों से पूछताछ में जुटी पुलिस

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हमलावरों ने रमेश ठाकुर के सिर पर पलाश से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.