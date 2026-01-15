ETV Bharat / state

नाबालिग बेटी के साथ पिता ने 12 साल तक किया दुष्कर्म, छोटी बेटी पर भी थी बुरी नजर

जोधपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर : जोधपुर कमिश्नरेट के जिला पूर्व के एक थाना क्षेत्र में एक पिता पर अपनी ही नाबालिग बेटी से 12 साल तक दुष्कर्म और यौन शोषण करने के आरोप लगे हैं. साथ ही उसपर छोटी बेटी से भी छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज हुआ है. आरोपी की पत्नी ने अपनी दोनों बेटियों सहित थाने पहुंचकर पुलिस को आपबीती सुनाई. बुधवार को पुलिस ने कार्रवाई शुरू की उससे पहले ही पिता फरार हो गया. एडीसीपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी की तलाश में टीमें लगाई गई हैं. जल्द उसे पकड़ लिया जाएगा. जांच एसीपी मंगलेश चुंडावत को दी गई है. जानकारी के अनुसार पीड़िता की रिपोर्ट पर पिता के खिलाफ डरा धमकाकर व मारपीट कर दुष्कर्म करना और 12 साल तक यौन शोषण करना का मामला दर्ज किया गया है. साथ ही 15 साल की छोटी बेटी से भी छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है. दुष्कर्म और पॉक्सो की धाराएं जोड़ी गई हैं. बुधवार को ही एसीपी ने दोनों बेटियों के बयान दर्ज किए और मेडिकल करवाया है. एफएसएल की टीम ने घर जाकर साक्ष्य जुटाए हैं. आरोपी पिता मजदूरी करता है.