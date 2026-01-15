ETV Bharat / state

नाबालिग बेटी के साथ पिता ने 12 साल तक किया दुष्कर्म, छोटी बेटी पर भी थी बुरी नजर

बेटियों के साथ पिता की ओर से किए गए व्यवहार का पता लगने पर मां थाने पहुंची.

जोधपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय
जोधपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 15, 2026 at 7:06 AM IST

3 Min Read
जोधपुर : जोधपुर कमिश्नरेट के जिला पूर्व के एक थाना क्षेत्र में एक पिता पर अपनी ही नाबालिग बेटी से 12 साल तक दुष्कर्म और यौन शोषण करने के आरोप लगे हैं. साथ ही उसपर छोटी बेटी से भी छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज हुआ है. आरोपी की पत्नी ने अपनी दोनों बेटियों सहित थाने पहुंचकर पुलिस को आपबीती सुनाई. बुधवार को पुलिस ने कार्रवाई शुरू की उससे पहले ही पिता फरार हो गया. एडीसीपी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी की तलाश में टीमें लगाई गई हैं. जल्द उसे पकड़ लिया जाएगा. जांच एसीपी मंगलेश चुंडावत को दी गई है.

जानकारी के अनुसार पीड़िता की रिपोर्ट पर पिता के खिलाफ डरा धमकाकर व मारपीट कर दुष्कर्म करना और 12 साल तक यौन शोषण करना का मामला दर्ज किया गया है. साथ ही 15 साल की छोटी बेटी से भी छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है. दुष्कर्म और पॉक्सो की धाराएं जोड़ी गई हैं. बुधवार को ही एसीपी ने दोनों बेटियों के बयान दर्ज किए और मेडिकल करवाया है. एफएसएल की टीम ने घर जाकर साक्ष्य जुटाए हैं. आरोपी पिता मजदूरी करता है.

12 साल से कर रहा था दुष्कर्म : पीड़िता का आरोप है कि पिता ने उसके साथ पहली बार दुष्कर्म तब किया जब वह 6 साल की थी. उसके साथ मारपीट कर धमकाया कि वो इस बारे में किसी को न बताए. उसे जान से मारने की भी धमकी दी. उसके बाद लगातार यौन शोषण करने लगा. इस तरह 12 साल तक यौन शोषण करता रहा. अंतिम बार उसने एक माह पहले उसके साथ दुष्कर्म किया था. कुछ दिन पहले ही आरोपी पिता ने अपनी 15 साल की छोटी बेटी पर बुरी नजर डाली और उसे भी शिकार बनाना चाहा था. आरोपी ने छेड़छाड़ भी की, जिसका छोटी बेटी ने विरोध किया तो पिता ने छोड़ दिया. उसने अपनी मां और बड़ी बहन को पूरी बात बता दी.

तीन दिन पहले गायब हुआ आरोपी : परिवार में पीड़िता के दो भाई भी हैं. बेटियों के साथ पिता की ओर से किए गए व्यवहार का पता लगने पर मां ने अपने ससुर को बात बताई. इसके बाद पति पत्नी में झगड़ा हुआ. परिवार में बात उजागर हो गई, जिसके बाद आरोपी घर से भाग गया. उसकी गुमशुदगी उसके पिता ने दर्ज करवाई थी. फिर मां अपनी बेटियों को लेकर थाने पहुंची.

MAN MOLESTED DAUGHTER
पिता ने बेटी से किया दुष्कर्म
नाबालिग बेटी से दुष्कर्म
MAN MOLESTED MINOR DAUGHTER
FATHER MOLESTED DAUGHTER

