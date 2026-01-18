ETV Bharat / state

फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर रचाई शादी, 21 महीने बाद खुली पोल तो पत्नी के पैरों तले खिसक गई जमीन

असल में ग्वालियर के महलगांव इलाके की रहने वाली मानसी उपाध्याय की शादी 21 अप्रैल 2024 को मुरैना के सबलगढ़ निवासी महावीर अवस्थी नाम के शख्स के साथ हुई थी. लड़की वालों को बताया गया था कि महावीर आयकर विभाग में अधिकारी है. मानसी के परिवार ने शादी पर करीब 40 लाख रुपये खर्च कर दिए और धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ.

ग्वालियर: ग्वालियर की रहने वाली महिला अपने ही पति की जालसाजी का शिकार हो गई. उसने एक इनकम टैक्स विभाग के अफसर से शादी की थी लेकिन करीब 21 महीने बाद उसे पता चला कि उसका पति कोई इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं बल्कि एक बेरोजगार जालसाज है. महिला ने अपने पति पर 70 लाख रुपये के दहेज की मांग का आरोप भी लगाया है. जिसके बाद महिला थाना पुलिस में आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

शादी के बाद मानसी को अपने पति का व्यवहार अजीब लगा क्योंकि वह अक्सर अर्जेंट ड्यूटी की बात कह कोलकाता जाने की बात कहता था. ससुराल के अन्य लोग भी उसे कुछ समय बाद परेशान करने लगे. महिला का आरोप है कि उसके सास-ससुर मायके से 70 लाख रुपये और कार लाने को लेकर प्रताड़ित करने लगे. जब मानसी ने इस बारे में पति से बात की तो उसका कहना था कि वह इनकम टैक्स अधिकारी है, इतना तो उसे मिलना ही चाहिए. जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया.

रिश्तेदारों से पता चाला पति फ़र्ज़ी अधिकारी

इसके बाद महिला मायके आई तो रिश्तेदारों से उसे पता चला कि उसका पति और ससुराल पक्ष उनसे झूठ बोलता आ रहा है. महावीर कोई आयकर अधिकारी नहीं है. जब इसको लेकर पीड़ित पहिला ने पति से सवाल-जवाब किए तो उसकी बातों से पता चला कि उसका पति बेरोजगार है. शादी और दहेज के लिए उसके साथ धोखाधड़ी हुई है. इसके बाद फ़रियादी महिला ग्वालियर के महिला थाना पुलिस के पास पहुंची और मामले की शिकायत की.

पुलिस मामले की जाँच में जुटी

महिला थाना प्रभारी रश्मि सिंह भदौरिया ने बताया, "मामले में आरोपी महावीर और उसके परिवार पर एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने जब पड़ताल की तो आरोपी महावीर के गांव कैमारी में ग्रामीणों ने बताया कि महावीर के पिता राधेश्याम के दो बेटे हैं. जिनमें एक ख़ुद को आयकर अधिकारी और दूसरा ग्वालियर में डॉक्टर बताता है. मामले की जांच में पता चला है कि आरोपी महावीर वर्तमान में दिल्ली जेल में बंद है. उस पर उसकी एक गर्लफ्रेंड ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है हालांकि अभी इस बात की पुष्टि की जा रही है."