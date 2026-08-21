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बकरी के चक्कर में गई जान, कवर्धा के बैजलपुर में हुआ दर्दनाक हादसा

ग्रामीणों का कहना है कि रामकुमार की एक गलती उसके पूरे परिवार को भारी पड़ी.

KABIRDHAM DISTRICT
बकरी के चक्कर में गई जान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 21, 2026 at 12:50 PM IST

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कवर्धा: कभी-कभी इंसान की छोटी गलती उसकी जान पर भारी पड़ जाती है. कुछ ऐसा ही हुआ कबीरधाम के बैजलपुर चौकी के सिंघारी गांव में, यहां हाईटेंशन वायर की चपेट में आने से एक ग्रामीण की दर्दनाक मौत हो गई. मृतक ग्रामीण का नाम रामकुमार विश्वकर्मा था. हादसे के बाद परिजनों का रो-रोककर बुरा हाल है. पुलिस ने शव का पंचनामा करने के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. शव का पोस्टमार्टम बोड़ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होगा.

बकरी के चक्कर में गई जान

परिजनों के मुताबिक मृतक रामकुमार विश्वकर्मा बकरियों के लिए पेड़ के पत्ते तोड़ने चढ़ा था. पेड़ के पत्ते तोड़ने के दौरान वो पेड़ की काफी उंचाई तक पहुंच गया. वहीं से बिजली का हाईटेंशन वायर गुजरा है. पेड़ की छोटी-छोटी डाल कुल्हाड़ी से काटने के चक्कर में वो करंट की चपेट में आ गया. करंट लगते ही वो पेड़ पर अचेत हो गया. पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतारा और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. ग्रामीणों के मुताबिक डाल काटते-काटते शायद कुल्हाड़ी कंरट की चपेट में आ गई.

हाईटेंशन वायर की चपेट में आया ग्रामीण

ग्रामीणों की सूचना पर बैजलपुर पुलिस चौकी ने केस दर्ज कर लिया है. पुलिस को अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद ये साफ होगा कि मौत कब और केसै हुई.

लोगों को इन बातों का रखना चाहिए ध्यान

बारिश के दिनों बिजली के खंभे या फिर हाईटेंशन वायर के करीब नहीं रुकना चाहिए. बारिश के दौरान पेड़ के नीचे भी खड़े नहीं होना चाहिए. कई बार आकाशीय बिजली पेड़ या बिजली के खंभों पर गिर जाती है.

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