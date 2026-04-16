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सोशल मीडिया पर Ad देख फर्जी ट्रेडिंग कंपनी में शुरू किया इंवेस्टमेंट, 72 लाख से ज्यादा रुपए गंवाए

प्रार्थी ने ट्रेडिंग के लिए करीब दो महीने तक ऑनलाइन क्लास ली उसके बाद इंवेस्टमेंट शुरू की थी.

जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय
जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 16, 2026 at 1:27 PM IST

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चित्तौड़गढ़ : शहर में रहने वाले एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर ऐड देख कर ट्रेडिंग करना शुरू किया. ट्रेडिंग के नाम पर प्रार्थी से करीब 72 लाख 55 हजार रुपए की ठगी हो गई. प्रार्थी की रिपोर्ट पर चित्तौड़गढ़ साइबर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है. न्यायालय के आदेश पर साइबर थाने पर प्रकरण दर्ज कर मामले में अनुसंधान किया जा रहा है. पुलिस आरोपियों के संबंध में जांच में जुटी है.

चित्तौड़गढ़ साइबर थाना अधिकारी मधु कंवर ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर प्रकरण दर्ज किया गया है. इसमें प्रार्थी उदयपुर हाल पंचवटी चित्तौड़गढ़ निवासी निखिल पुत्र गणेशचंद चतुर जैन ने परिवाद दिया था. इसमें बताया कि प्रार्थी के पास 22 जून 2024 को सोशल मीडिया पर फीडालीटी कम्पनी का एड आया. इसके लिंक को उसने क्लिक किया तो में एक वाटवाट्सएप अप ग्रुप Fidelity Investments A009 में वह भी ऐड हो गया. इसमें प्रार्थी को ट्रेडिंग क्लास लेने के लिए एक लिंक दिया गया, जिसमें भावतोष वाजपेई प्रतिदिन शाम को 8 से 9 बजे तक क्लास लेता था. प्रार्थी ने ट्रेडिंग के लिए करीब दो महीने तक ऑनलाइन क्लास ली.

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अलग-अलग अकाउंट में जमा करवाई राशि : इसके बाद उनके असिस्टेंस किरण शर्मा ने वाट्सएप नबंर से मैसेज कर ट्रेडिंग करने के लिए पूछा और एक लिंक दिया. इस लिंक को खोला तो मोबाइल फोन में एक ऐप इंस्टॉल हो गया. प्रार्थी को बताया गया कि ट्रेडिंग में लगाए गए प्रोफिट का 10 प्रतिशत कंपनी लेगी और बाकी प्रॉफिट आपका होगा. प्रार्थी को कस्टमर सर्विस मैनेजर अमित सिंह से संपर्क करने के लिए बोला. इसने Fidelity के अकाउंट में पैसे जमा करने के लिए बोला. प्रार्थी को ट्रेडिंग का पेमेंट डालने के लिए अलग-अलग अकाउंट नबंर दिए, जिसमें उसने राशि जमा करवाई. रिपोर्ट में बताया गया कि निखिल ने 23 जून 2024 से 8 अगस्त 2024 तक कुल 72 लाख 55 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए.

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विड्रो करने पर पैसे नहीं मिले तो हुआ शक : इसके बाद प्रार्थी ने भुगतान विड्रो करने के लिए रिकवेस्ट डाली तो पैसा नहीं मिला. इसके लिए अमित सिंह को बताया तो उसने 43 लाख 50 हजार रुपए का और पेमेंट डालने को बोला. प्रार्थी के कई बार बात करने पर भी उसे 20 लाख रुपए भुगतान करने को कहा, लेकिन उसे ठगी की आशंका हो गई. इस पर प्रार्थी ने साईबर थाने में रिपोर्ट दी. प्रार्थी निखिल चतुर ने भुगतान अपनी पत्नी के बैंक खाते से किया था. साइबर थानाधिकारी मधु कंवर ने बताया कि पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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ऑनलाइन भी दी थी रिपोर्ट : एफआईआर में प्रार्थी ने बताया कि ठगी का पता चलने पर उसने ऑनलाइन पुलिस हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर कॉल कर के रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. यह परिवाद बाद में साइबर पुलिस थाना चित्तौड़गढ़ में परिवाद दर्ज होकर विचाराधीन है. उनका आरोप है कि इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो न्यायालय की शरण ली. न्यायालय के आदेश के बाद मामला दर्ज हुआ है.

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