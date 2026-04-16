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सोशल मीडिया पर Ad देख फर्जी ट्रेडिंग कंपनी में शुरू किया इंवेस्टमेंट, 72 लाख से ज्यादा रुपए गंवाए

चित्तौड़गढ़ : शहर में रहने वाले एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर ऐड देख कर ट्रेडिंग करना शुरू किया. ट्रेडिंग के नाम पर प्रार्थी से करीब 72 लाख 55 हजार रुपए की ठगी हो गई. प्रार्थी की रिपोर्ट पर चित्तौड़गढ़ साइबर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है. न्यायालय के आदेश पर साइबर थाने पर प्रकरण दर्ज कर मामले में अनुसंधान किया जा रहा है. पुलिस आरोपियों के संबंध में जांच में जुटी है.

चित्तौड़गढ़ साइबर थाना अधिकारी मधु कंवर ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर प्रकरण दर्ज किया गया है. इसमें प्रार्थी उदयपुर हाल पंचवटी चित्तौड़गढ़ निवासी निखिल पुत्र गणेशचंद चतुर जैन ने परिवाद दिया था. इसमें बताया कि प्रार्थी के पास 22 जून 2024 को सोशल मीडिया पर फीडालीटी कम्पनी का एड आया. इसके लिंक को उसने क्लिक किया तो में एक वाटवाट्सएप अप ग्रुप Fidelity Investments A009 में वह भी ऐड हो गया. इसमें प्रार्थी को ट्रेडिंग क्लास लेने के लिए एक लिंक दिया गया, जिसमें भावतोष वाजपेई प्रतिदिन शाम को 8 से 9 बजे तक क्लास लेता था. प्रार्थी ने ट्रेडिंग के लिए करीब दो महीने तक ऑनलाइन क्लास ली.

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अलग-अलग अकाउंट में जमा करवाई राशि : इसके बाद उनके असिस्टेंस किरण शर्मा ने वाट्सएप नबंर से मैसेज कर ट्रेडिंग करने के लिए पूछा और एक लिंक दिया. इस लिंक को खोला तो मोबाइल फोन में एक ऐप इंस्टॉल हो गया. प्रार्थी को बताया गया कि ट्रेडिंग में लगाए गए प्रोफिट का 10 प्रतिशत कंपनी लेगी और बाकी प्रॉफिट आपका होगा. प्रार्थी को कस्टमर सर्विस मैनेजर अमित सिंह से संपर्क करने के लिए बोला. इसने Fidelity के अकाउंट में पैसे जमा करने के लिए बोला. प्रार्थी को ट्रेडिंग का पेमेंट डालने के लिए अलग-अलग अकाउंट नबंर दिए, जिसमें उसने राशि जमा करवाई. रिपोर्ट में बताया गया कि निखिल ने 23 जून 2024 से 8 अगस्त 2024 तक कुल 72 लाख 55 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए.