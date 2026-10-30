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आईफोन बचाने की जिद में गई जान; कानपुर में चलती ट्रेन से गिरा मोबाइल तो युवक ने लगाई छलांग

महंगे मोबाइल के चक्कर में गई जान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: महंगे सामान से लगाव कभी-कभी हंसते-खेलते परिवार की खुशियां पलभर में तबाह कर देता है. ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा कानपुर में सामने आया है, जहां दिल्ली से अपने घर लौट रहे एक युवक का एक लाख रुपये का आईफोन चलती ट्रेन से नीचे गिर गया. फोन को बचाने के चक्कर में युवक ने बिना सोचे-समझे चलती ट्रेन से छलांग लगा दी. हादसे में गंभीर चोटें आने के कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार, रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र स्थित कमोली किशनदासपुर गांव का रहने वाला शैलेंद्र मौर्य (25) दिल्ली की एक निजी कंपनी में नौकरी करता था. शैलेंद्र अविवाहित था और परिवार में सबसे बड़ा बेटा था. उसके पिता बेतलाल और मां पंजाब के लुधियाना स्थित एक फैक्टरी में मजदूरी करती हैं, जबकि छोटा भाई शैलेश रायबरेली में ही प्राइवेट नौकरी करता है.