आईफोन बचाने की जिद में गई जान; कानपुर में चलती ट्रेन से गिरा मोबाइल तो युवक ने लगाई छलांग
महंगे फोन को गिरता देख शैलेंद्र खुद पर नियंत्रण नहीं रख सका और चलती ट्रेन से नीचे कूद गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 10:40 AM IST
कानपुर: महंगे सामान से लगाव कभी-कभी हंसते-खेलते परिवार की खुशियां पलभर में तबाह कर देता है. ऐसा ही एक दर्दनाक हादसा कानपुर में सामने आया है, जहां दिल्ली से अपने घर लौट रहे एक युवक का एक लाख रुपये का आईफोन चलती ट्रेन से नीचे गिर गया. फोन को बचाने के चक्कर में युवक ने बिना सोचे-समझे चलती ट्रेन से छलांग लगा दी. हादसे में गंभीर चोटें आने के कारण युवक की मौके पर ही मौत हो गई.
जानकारी के अनुसार, रायबरेली के ऊंचाहार थाना क्षेत्र स्थित कमोली किशनदासपुर गांव का रहने वाला शैलेंद्र मौर्य (25) दिल्ली की एक निजी कंपनी में नौकरी करता था. शैलेंद्र अविवाहित था और परिवार में सबसे बड़ा बेटा था. उसके पिता बेतलाल और मां पंजाब के लुधियाना स्थित एक फैक्टरी में मजदूरी करती हैं, जबकि छोटा भाई शैलेश रायबरेली में ही प्राइवेट नौकरी करता है.
मंगलवार को शैलेंद्र दिल्ली से ट्रेन में सवार होकर अपने गांव आने के लिए निकला था, लेकिन बुधवार सुबह कानपुर में एक हादसे ने पूरे परिवार की उम्मीदें तोड़ दीं. बुधवार सुबह करीब 8 बजे ट्रेन जब कानपुर के जयपुरिया रेलवे क्रॉसिंग के पास से गुजर रही थी, उस वक्त शैलेंद्र ट्रेन के पायदान के पास खड़ा था.
इसी दौरान अचानक उसके हाथ से छूटकर लगभग एक लाख रुपये का आईफोन नीचे गिर गया. महंगे फोन को गिरता देख शैलेंद्र खुद पर नियंत्रण नहीं रख सका और चलती ट्रेन से नीचे कूद गया. ट्रेन की रफ्तार तेज होने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी जान चली गई.
घटना के बाद ट्रैक के पास शव देखकर रेलवे गेटमैन ने तुरंत इसकी सूचना जीआरपी कानपुर सेंट्रल को दी. जीआरपी टीम मौके पर पहुंची. जीआरपी के कार्यवाहक थाना प्रभारी मोहित कुमार ने बताया, प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि युवक का मोबाइल ट्रेन से गिर गया था, जिसे उठाने के फेर में उसने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी.
जीआरपी ने जिस स्थान से मोबाइल गिरने की जानकारी जुटाई, जांच के दौरान वहीं से आईफोन सही-सलामत बरामद कर लिया गया. पुलिस ने मृतक के पास मिले दस्तावेजों के आधार पर परिजनों को सूचना दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
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