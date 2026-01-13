ETV Bharat / state

जोधपुर में ड्राइविंग सीख रहे शख्स ने महिला को रौंदा, गई जान

परिवादी का आरोप है कि कार में लोगों ने शराब का सेवन किया हुआ था.

देवनगर थाना क्षेत्र की घटना
देवनगर थाना क्षेत्र की घटना (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 13, 2026 at 11:53 AM IST

जोधपुर : देवनगर थाना क्षेत्र के वीर दुर्गादास कॉलोनी में कार सीख रहे चालक ने एक महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. मृतका के बेटे ने देवनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया है. पुलिस इसकी जांच कर रही है. पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि कुछ लोग कार में शराब पीए हुए थे. थानाधिकारी सोमकरण ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना का सीसीटीवी मंगलवार को सामने आया तब इसका खुलासा हुआ है.

मृतका के बेटे करण शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 10 जनवरी की शाम 8 बजे उसकी माता भंवरी देवी पत्नी घेवरराम 62 दुर्गादास कॉलोनी मसूरिया में वापस दुकान से घर की तरफ आ रही थी. इस दौरान आरजे 36 सीए 4808 नंबर की कार सामने से आकर तेज गति से महिला के ऊपर चढ़ गई. कार नरेंद्र प्रजापत पुत्र आडाराम चला रहा था. उसके साथ उसका भांजा व दो व्यक्ति और साथ थे. बताया जा रहा है कि वो कार चलाना सीख रहा था.

परिवादी का आरोप है कि कार में लोगों ने शराब का सेवन किया हुआ था. कार ने महिला को कुचला और घसीटते हुए ले गई. बाद में आस पास के लोगों ने महिला को बचाया. घायल महिला को मथुरा दास माथुर अस्पताल ले जाया गया, जिनकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई. इसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग पुलिस को उपलब्ध करवाई है. थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी कर चालक नरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया. बाकी अभी तफ्तीश चल रही है.

संकरी गली में कार ने मारी टक्कर : सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि जहां घटना हुई वह बेहद संकरी गली है. घटना से पहले कार गली के कोने पर खड़ी थी. उसके पास एक स्कूटर निकाला और उसके बाद कार चालक ने कार आगे बढ़ाई, लेकिन कार अनियंत्रित होती हुई वह वाहनों को टक्कर मारती हुई भंवरी देवी के ऊपर चढ़ गई.

