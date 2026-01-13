ETV Bharat / state

जोधपुर में ड्राइविंग सीख रहे शख्स ने महिला को रौंदा, गई जान

देवनगर थाना क्षेत्र की घटना ( ETV Bharat Jodhpur )

देवनगर थाना क्षेत्र के वीर दुर्गादास कॉलोनी में कार सीख रहे चालक ने एक महिला को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. मृतका के बेटे ने देवनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया है. पुलिस इसकी जांच कर रही है. पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि कुछ लोग कार में शराब पीए हुए थे. थानाधिकारी सोमकरण ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना का सीसीटीवी मंगलवार को सामने आया तब इसका खुलासा हुआ है. मृतका के बेटे करण शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 10 जनवरी की शाम 8 बजे उसकी माता भंवरी देवी पत्नी घेवरराम 62 दुर्गादास कॉलोनी मसूरिया में वापस दुकान से घर की तरफ आ रही थी. इस दौरान आरजे 36 सीए 4808 नंबर की कार सामने से आकर तेज गति से महिला के ऊपर चढ़ गई. कार नरेंद्र प्रजापत पुत्र आडाराम चला रहा था. उसके साथ उसका भांजा व दो व्यक्ति और साथ थे. बताया जा रहा है कि वो कार चलाना सीख रहा था.