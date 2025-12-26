ETV Bharat / state

पीलीभीत में 7 बीघा जमीन के लिए रिश्तों का कत्ल; छोटे भाई को मारकर घर में 8 फीट गहरा गड्ढा खोदकर दफनाया, आरोपी गिरफ्तार

पीलीभीत: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक शख्स ने अपने छोटे भाई को सात बीघा जमीन को लेकर मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद उसने हत्या को छिपाने के लिए उसकी लाश घर में 8 फीट गहरा गड्ढा खोदकर दफना दी. बीसलपुर सीओ प्रगति चौहान ने बताया कि आरोपी नक्षत्रपाल सिंह ने पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

12 दिसंबर से हंसराज लापता था: बीसलपुर सीओ प्रगति चौहान ने बताया कि यह वारदात बिलसंडा थाना क्षेत्र के लिलहर गांव में हुई. बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव भौरूआ में हंसराज (35 वर्ष) अपने बड़े भाई पृथ्वीराज के साथ रहता था. मंझला भाई नक्षत्रपाल सिंह अपने ननिहाल लिलहर गांव में रहता था. विवाद की वजह ननिहाल में मिली सात बीघा जमीन थी. इसको लेकर भाइयों में विवाद चल रहा था.

बड़े भाई ने हत्या की आशंका जताई: 12 दिसंबर को हंसराज अपने बड़े भाई पृथ्वीराज को बताकर लिलहर गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा. पृथ्वीराज ने पुलिस को हंसराज के लापता होने की सूचना दी और नक्षत्रपाल पर हत्या का शक जताया. शुक्रवार शाम करीब 4 बजे जब पुलिस ने लिलहर गांव पहुंचकर आरोपी नक्षत्रपाल से कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी ने बताया कि उसने 14 दिसंबर को ही हंसराज की हत्या कर दी थी.