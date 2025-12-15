ETV Bharat / state

हमीरपुर में मायके में रह रही पत्नी की गला दबाकर हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार

थानाध्यक्ष अनूप सिंह ने बताया कि धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी अर्चना की हत्या कर दी. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Published : December 15, 2025 at 10:09 PM IST

Updated : December 15, 2025 at 10:42 PM IST

हमीरपुर/चंदौली: जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के बांक गांव में सोमवार को दिल दहला देने वाला मामला सामने आया. यहां पति ने मायके में रह रही अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात के बाद मौके से भाग रहे आरोपी पति को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

अर्चना की धर्मेंद्र से शादी 2020 में हुई थी: थानाध्यक्ष अनूप सिंह ने बताया कि बांक गांव निवासी रामदास की पुत्री अर्चना (28) की शादी वर्ष 2020 में जालौन जनपद के रामपुरा थाना क्षेत्र के छेवना गांव निवासी धर्मेंद्र से हुई थी. परिजनों के मुताबिक तीन वर्ष पहले बेटे के जन्म के बाद पति-पत्नी के बीच विवाद बढ़ गया था. इस वजह से अर्चना मायके में रह रही थी. पति के खिलाफ भरण-पोषण (मेंटीनेंस) का मुकदमा भी चल रहा था.

वारदात के अर्चना घर पर अकेली थी: सोमवार को जब घर के सभी लोग खेतों में काम करने गए थे, तभी धर्मेंद्र वहां पहुंचा. पत्नी अर्चना को अकेला पाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. शाम करीब 5.30 बजे परिजनों के लौटने पर वारदात का खुलासा हुआ. मौके से भागते समय आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया.

वारदात के बाद भागने की फिराक में था पति: सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. आरोपी पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. अर्चना का तीन साल का बेटा रेहान है. थानाध्यक्ष अनूप सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

चंदौली में पति ने की पत्नी की हत्या: जिलो में अवैध संबंधों के शक में एक पति को पत्नी की हत्या कर दी. मुगलसराय सीओ कृष्ण मुरारी शर्मा ने बताया कि बसनी गांव में रोहित कुमार पत्नी मोनिका (26 वर्ष) के साथ रहता था. रोहित को काफी समय से शक था कि मोनिका के किसी के साथ अवैध संबंध हैं. नशे का आदि पति ने पत्नी से कहा कि कुछ मीठा हो जाए और शहद में जहरीला पदार्थ मिलाकर पहले पत्नी को खिलाया फिर खुद भी खा लिया. गंभीर हालत में दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई. पति की हालत गंभीर बताई जा रही है. पत्नी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

