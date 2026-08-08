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रील बनाकर कर दी बदनामी, पत्नी के सामने जमकर पीटा, गुना में युवक ने की आत्महत्या

गुना के आरोन क्षेत्र से आत्महत्या का सनसनीखेज मामला, भतीजे के विवाद ने ली जान, रस्सी से बांधकर आरोपियों ने बनाया था वीडियो और फिर म्यूजिक लगाकर किया वायरल.

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बदनामी के डर से दे दी जान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 2:58 PM IST

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Updated : August 8, 2026 at 4:25 PM IST

3 Min Read
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गुना : मध्य प्रदेश के गुना के एक ग्रामीण क्षेत्र से आत्महत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां के आरोन इलाके में बदनामी के चलते एक युवक ने सुसाइड कर लिया. परिजनों का आरोप है कि युवक को बंधक बनाकर पब्लिक में बुरी तरह प्रताड़ित बेइज्जत किया गया था, जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली.

बदनामी के डर से दे दी जान

पुलिस के मुताबिक अरोन तहसील अमरपुरा ग्राम रहने वाला कजोड़ बंजारा (40) मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करता था. शुक्रवार को अचानक उसने अपनी जान दे दी. वहीं, उसके भाई ने पुलिस को बताया कि होरीबे गांव के लोग उसे लंबे समय से प्रताड़ित कर रहे थे. हाल ही में उसे घर से उठाकर ले गए थे, वहीं बीते दिन उसके हाथ रस्सी से बांधकर रील भी सर्कुलेट की थी. जांच में यह भी सामने आया कि मृतक का भतीजा किसी महिला को लेकर भागा था, जिसके बाद से उस गांव के लोग मृतक के पीछे पड़े थे.

घटना की जानकारी देता मृतक का भाई (Etv Bharat)

'गाने के साथ उसकी रील बनाई, उसने कहा था वो मर जाएगा'

गुना के आरोन इलाके के अमरपुरा गांव में रहने वाला कजोड़ बंजारा (40) के भाई जगदीश बंजारा ने कहा, '' होरीबे गांव के लोग उसे उठाकर ले गए थे. उसे खूब मारा था. वो वापस लौटा और कहने लगा कि मैं मर जाऊंगा. इसके बाद उसको फिर प्रताड़ित किया. उसके हाथ रस्सी से बांधकर गाने के साथ वीडियो वायरल कर दी, जिसके बाद उसने बदनामी के डर से आत्महत्या कर ली.''

भतीजे व एक महिला के चक्कर में विवाद, पत्नी के सामने पीटा था

इस मामले को लेकर जब ईटीवी भारत ने पुलिस अधीक्षक हितिका वासल से चर्चा की तो उन्होंने कहा, '' ये पूरा मामला बंजारा समाज में एक लेने देने की प्रथा से संबंधित था, जिसका निराकरण करा दिया गया था. बाद में मामले में मृतक के भतीजे व एक महिला से संबंधित विवाद हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है.'' वहीं परिजनों ने बताया कि पिछले दिनों मृतक को उसकी पत्नी और बच्चों के सामने बुरी तरह पीटा गया था, जब वह पत्नी का इलाज कराने जा रहा था. इससे भी वह बुरी तरह आहत हो गया था और अंतत: उसने आत्मग्लानि में आत्महत्या कर ली.

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वीडियो की जांच कर रही पुलिस

सोशल मीडिया पर मृतक का एक वीडियो तेजी से सर्कुलेट हुआ है, जिसमें उसके हाथ बंधे नजर आ रहे हैं और एक गाना भी बज रहा है. इस वीडियो को लेकर पुलिस अधीक्षक ने कहा, '' अभी जो वीडियो वायरल हुआ है, उसे लेकर पुलिस जांच कर रही है. जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसा पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी. परिजनों के बयान भी लिए जा रहे हैं.''

Last Updated : August 8, 2026 at 4:25 PM IST

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