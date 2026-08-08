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रील बनाकर कर दी बदनामी, पत्नी के सामने जमकर पीटा, गुना में युवक ने की आत्महत्या

गुना : मध्य प्रदेश के गुना के एक ग्रामीण क्षेत्र से आत्महत्या का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां के आरोन इलाके में बदनामी के चलते एक युवक ने सुसाइड कर लिया. परिजनों का आरोप है कि युवक को बंधक बनाकर पब्लिक में बुरी तरह प्रताड़ित बेइज्जत किया गया था, जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली.

बदनामी के डर से दे दी जान

पुलिस के मुताबिक अरोन तहसील अमरपुरा ग्राम रहने वाला कजोड़ बंजारा (40) मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करता था. शुक्रवार को अचानक उसने अपनी जान दे दी. वहीं, उसके भाई ने पुलिस को बताया कि होरीबे गांव के लोग उसे लंबे समय से प्रताड़ित कर रहे थे. हाल ही में उसे घर से उठाकर ले गए थे, वहीं बीते दिन उसके हाथ रस्सी से बांधकर रील भी सर्कुलेट की थी. जांच में यह भी सामने आया कि मृतक का भतीजा किसी महिला को लेकर भागा था, जिसके बाद से उस गांव के लोग मृतक के पीछे पड़े थे.

घटना की जानकारी देता मृतक का भाई (Etv Bharat)

'गाने के साथ उसकी रील बनाई, उसने कहा था वो मर जाएगा'

गुना के आरोन इलाके के अमरपुरा गांव में रहने वाला कजोड़ बंजारा (40) के भाई जगदीश बंजारा ने कहा, '' होरीबे गांव के लोग उसे उठाकर ले गए थे. उसे खूब मारा था. वो वापस लौटा और कहने लगा कि मैं मर जाऊंगा. इसके बाद उसको फिर प्रताड़ित किया. उसके हाथ रस्सी से बांधकर गाने के साथ वीडियो वायरल कर दी, जिसके बाद उसने बदनामी के डर से आत्महत्या कर ली.''