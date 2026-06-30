खूंटी में घरेलू विवाद का खौफनाक अंत, पत्नी की हत्या के बाद पति ने जंगल में कर ली खुदकुशी, गांव में मातम
खूंटी में दिल दहलाने वाली घटना हुई है. पति ने पत्नी की हत्या कर खुद भी मौत को गले लगा लिया है.
Published : June 30, 2026 at 4:03 PM IST
रांची/खूंटीः खूंटी जिले में घरेलू विवाद ने एक हंसते-खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया. जिले के सायको थाना क्षेत्र के जिलिंगकेला गांव में एक वृद्ध पति ने कथित तौर पर पत्नी की हत्या करने के बाद जंगल में जाकर आत्महत्या कर ली. इस दर्दनाक घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है.
घरेलू विवाद में पत्नी को उतारा मौत के घाट
मृतकों की पहचान 60 वर्षीय लूंदा मुंडा और उनकी 65 वर्षीय पत्नी गरमी मुंडा उर्फ मंगरी मुंडा के रूप में हुई है. शुरुआती पुलिसिया जांच के मुताबिक शुक्रवार को किसी घरेलू बात को लेकर दंपती के बीच विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर लूंदा मुंडा ने कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से पत्नी के माथे पर जोरदार वार कर दिया. गंभीर चोट लगने से गरमी मुंडा की मौके पर ही मौत हो गई.
बेटे के घर लौटने पर हुआ पूरे मामले का खुलासा
घटना का खुलासा रविवार शाम तब हुआ, जब दंपती का बेटा बिहार के महुआ स्थित एक पोल्ट्री फार्म से काम कर घर लौटा. घर पहुंचने पर माता-पिता के नहीं मिलने से उसे अनहोनी की आशंका हुई. काफी खोजबीन के बाद भी दोनों का पता नहीं चलने पर उसने सायको थाना पुलिस को सूचना दी.
जंगल में मिला पति का शव
सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रभात रंजन पांडेय पुलिस बल के साथ जिलिंगकेला गांव पहुंचे और इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया. खोजबीन के दौरान हितडीह के समीप जंगल में लूंदा मुंडा का शव मिला. जबकि महिला का शव घर के पीछे वाले हिस्से में मिला. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रांची के रिम्स भेज दिया है.
प्रथम दृष्टया आपसी विवाद का मामला
सायको थाना प्रभारी प्रभात रंजन पांडेय ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला पति-पत्नी के बीच हुए आपसी विवाद का प्रतीत होता है. मृतक के पुत्र से मिली जानकारी और घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. उन्होंने बताया कि महिला की हत्या टांगी से वार कर की गई है. पुलिस सभी पहलुओं पर मामले की जांच कर रही है, ताकि घटना के पीछे की वास्तविक वजह सामने आ सके.
गांव में पसरा मातम, हर कोई सदमे में
इस दर्दनाक घटना के बाद जिलिंगकेला गांव में मातम पसरा हुआ है. स्थानीय लोग इस बात से स्तब्ध हैं कि मामूली घरेलू विवाद ने एक ही परिवार की दो जिंदगियां छीन लीं. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना के पीछे केवल घरेलू विवाद था या कोई अन्य कारण भी शामिल था.
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