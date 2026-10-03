लखनऊ में 7000 रुपये के लिए दोस्त को करंट लगाकर मारा, पहले पिलाई शराब, शव दूसरे के घर के पास रख हुआ फरार
सचिन ने बाइक गिरवी रखकर 10 हजार रुपये लिए थे. सचिन और बिरजू ने जमकर शराब पी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 10:05 PM IST
लखनऊ : बिजनौर थाना पुलिस ने सचिन हत्याकांड का खुलासा करने का दावा किया है. हत्याकांड में आरोपी दोस्त को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने सचिन की जेब से 7000 रुपये निकालने के लालच में करंट लगाकर वारदात को अंजाम दिया था.
डीपी दक्षिणी मोहम्मद मुस्ताक ने बताया कि बिजनौर के रहीमाबाद निवासी मेड़ी लाल के बेटे सचिन उर्फ राजा (25) का शव मंगलवार सुबह संदिग्ध हालात में उसके घर से करीब 300 मीटर दूर रमेश यादव के मकान के बाहर दीवार के किनारे बैठी स्थिति में मिला था. उसके दोनों पैरों के तलवों में एक ही जगह विद्युत करंट से झुलसने के घाव बने थे.
मेड़ी लाल ने गांव के ही बिरजू और तेजू के अलावा एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया था कि 28 सितंबर की शाम करीब 4 बजे सचिन उर्फ राजा उर्फ राम धीरज गांव के ही बिरजू के साथ अपनी स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल से गया था. उस दौरान करीब 5 बजे बिरजू, तेजू और एक अन्य व्यक्ति भी साथ में मोटरसाइकिल से जाते दिखाई दिए थे.
देर रात तक सचिन के घर न लौटने पर उसकी तलाश शुरू की गई, लेकिन सचिन के पास मोबाइल न होने के कारण उसका पता नहीं चल सका. अगले दिन सुबह करीब 5 बजे घर से करीब 300 मीटर दूर सचिन का शव रमेश यादव के मकान की बाउंड्री वॉल के पास बैठी स्थिति में मिला था. उसके दोनों पैरों में एक ही स्थान पर जलने के निशान थे.
डीपी दक्षिणी मोहम्मद मुस्ताक ने बताया, मेड़ी लाल की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि सचिन ने अपनी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भक्ति खेड़ा निवासी महेश के पास 10 हजार रुपये में गिरवी रख दी थी. इस दौरान टीमों ने करीब 170 से 190 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ अन्य साक्ष्यों और मुखबिर की मदद से आरोपी बिरजू पुत्र बांके लाल (26) को गिरफ्तार कर लिया.
पूछताछ में आरोपी बिरजू ने बताया कि सचिन उसका दोस्त था. दोनों अक्सर साथ में शराब पीते थे. 28 सितंबर को सचिन ने रुपये की जरूरत बताकर भक्ति खेड़ा में महेश के पास 10 हजार रुपये में अपनी मोटरसाइकिल गिरवी रखी थी. बाद में दोनों ने मिले रुपयों से शराब पी और बिरजू के कमरे पर चले गए. जहां कमरे में फिर दोनों ने मिलकर शराब पी.
सचिन नशे में बेसुध हो गया. बिरजू को उसके पास बचे 7000 रुपये हड़पने के लिए मन में लालच आया और उसने सचिन को जान से मारने का प्लान बना डाला. इसी प्लान के तहत सचिन को बेसुध देख करंट लगाकर उसकी हत्या कर दी. कोई शक ना करें, इसलिए शव को दूसरे के घर के पास रखकर फरार हो गया. फिलहाल पुलिस ने मामले में धारा 238 और 315 बीएनएस की बढ़ोतरी करते हुए आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया बिजली का तार, लोहे का कूलर व स्टैंड और 2250 रुपये बरामद कर उसे जेल भेज दिया है. जबकि अन्य की तलाश कर रही है. आरोपी के खिलाफ पहले भी बिजनौर थाने में मुकदमा दर्ज है.
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