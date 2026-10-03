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लखनऊ में 7000 रुपये के लिए दोस्त को करंट लगाकर मारा, पहले पिलाई शराब, शव दूसरे के घर के पास रख हुआ फरार

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : बिजनौर थाना पुलिस ने सचिन हत्याकांड का खुलासा करने का दावा किया है. हत्याकांड में आरोपी दोस्त को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने सचिन की जेब से 7000 रुपये निकालने के लालच में करंट लगाकर वारदात को अंजाम दिया था.

डीपी दक्षिणी मोहम्मद मुस्ताक ने बताया कि बिजनौर के रहीमाबाद निवासी मेड़ी लाल के बेटे सचिन उर्फ राजा (25) का शव मंगलवार सुबह संदिग्ध हालात में उसके घर से करीब 300 मीटर दूर रमेश यादव के मकान के बाहर दीवार के किनारे बैठी स्थिति में मिला था. उसके दोनों पैरों के तलवों में एक ही जगह विद्युत करंट से झुलसने के घाव बने थे. मेड़ी लाल ने गांव के ही बिरजू और तेजू के अलावा एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उन्होंने बताया था कि 28 सितंबर की शाम करीब 4 बजे सचिन उर्फ राजा उर्फ राम धीरज गांव के ही बिरजू के साथ अपनी स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल से गया था. उस दौरान करीब 5 बजे बिरजू, तेजू और एक अन्य व्यक्ति भी साथ में मोटरसाइकिल से जाते दिखाई दिए थे. देर रात तक सचिन के घर न लौटने पर उसकी तलाश शुरू की गई, लेकिन सचिन के पास मोबाइल न होने के कारण उसका पता नहीं चल सका. अगले दिन सुबह करीब 5 बजे घर से करीब 300 मीटर दूर सचिन का शव रमेश यादव के मकान की बाउंड्री वॉल के पास बैठी स्थिति में मिला था. उसके दोनों पैरों में एक ही स्थान पर जलने के निशान थे.