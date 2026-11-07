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रायबरेली: ऑनलाइन गेमिंग में हारे रुपये, चुकाने के लिए दोस्त की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

रायबरेली में दोस्त ने की दोस्त की हत्या ( Photo Credit : ETV Bharat )

रायबरेली: जनपद के पूरे त्रिलोक सिंह गांव में 17 वर्षीय प्रिंस पटेल की हत्या का पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया और मौके से हत्यारोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी.

एएसपी पवन गौतम के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग में पैसा हार चुका ऋतुराज ने मृतक प्रिंस के अकाउंट से पैसा लेने के लिए उसकी गला दबाकर ह्त्या कर दी और प्रिंस की मोबाईल से सिम निकाल कर अपने मोबाईल मे डाल लिया, फिर अकाउंट एक्सेज़ कर पैसे निकाल लिए.