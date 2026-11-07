रायबरेली: ऑनलाइन गेमिंग में हारे रुपये, चुकाने के लिए दोस्त की हत्या, आरोपी गिरफ्तार
17 वर्षीय प्रिंस पटेल के हत्यारे दोस्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 5:39 PM IST
रायबरेली: जनपद के पूरे त्रिलोक सिंह गांव में 17 वर्षीय प्रिंस पटेल की हत्या का पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया और मौके से हत्यारोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी.
एएसपी पवन गौतम के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग में पैसा हार चुका ऋतुराज ने मृतक प्रिंस के अकाउंट से पैसा लेने के लिए उसकी गला दबाकर ह्त्या कर दी और प्रिंस की मोबाईल से सिम निकाल कर अपने मोबाईल मे डाल लिया, फिर अकाउंट एक्सेज़ कर पैसे निकाल लिए.
दरअसल, बीते सोमवार की रात प्रिंस पड़ोस के गांव मोती पुरवा में आयोजित मुंडन संस्कार कार्यक्रम में आर्केस्ट्रा देखने गया था, लेकिन जब देर रात तक वह घर वापस नहीं लौटा, तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. काफी खोज-बीन के बाद अगले दिन मंगलवार सुबह गांव के प्राथमिक विद्यालय के पास नाले में उसका शव पड़ा मिला.
प्रिंस अपने ननिहाल में रहता था और नाना फूलचंद के साथ होटल के काम में हाथ बटाता था. शुरुआत में मामला संदिग्ध लग रहा था, लेकिन पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई.
मामले में जगतपुर थाना प्रभारी वागीश मिश्रा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. अपर पुलिस अधीक्षक पवन गौतम ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि ऑनलाइन गेमिंग में पैसा हार चुके आरोपी ने पैसे के लिए अपने मित्र प्रिंस की जान ले ली. पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.
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