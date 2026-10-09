ETV Bharat / state

लखनऊ : पिता ने पत्नी और बेटी की बेरहमी से की हत्या, फिर खुद थाने पहुंचकर कबूला जुर्म

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी के कृष्णा नगर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी और पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करते हुए घटना की जानकारी दी. उसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर लोकबंधु अस्पताल भेज दिया है. इस दोहरे कत्ल की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

डीसीपी साउथ मोहम्मद मुस्ताक ने बताया कि घटना कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के भोला खेड़ा चौकी के पास ओशो नगर की है, जहां 58 वर्षीय होमगार्ड रविंद्र शंकर ने केबल से गला घोंटकर पत्नी श्याम दुलारी (55) और बेटी पूजा साहू (32) की हत्या कर दी. आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद खुद शुक्रवार सुबह करीब 3:00 बजे थाने पहुंचा और पुलिस को इसकी जानकारी दी.

पुलिस जब उसे हिरासत में लेकर घटनास्थल पर पहुंची, तो मकान के प्रथम तल पर पत्नी श्याम दुलारी का शव पड़ा मिला, जबकि बेटी की लाश ग्राउंड फ्लोर पर थी. पुलिस अधिकारियों और फॉरेंसिक टीम के घटना स्थल का निरीक्षण किया है. उसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए लोकबंधु अस्पताल में भेज दिया गया है. डीसीपी साउथ मोहम्मद मुस्ताक का कहना है कि शुरुआती जांच में घरेलू विवाद की वजह सामने आई है. फिलहाल हर एंगल से जांच की जा रही है. युवक की रॉड से पीट-पीटकर हत्या