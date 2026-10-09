लखनऊ : पिता ने पत्नी और बेटी की बेरहमी से की हत्या, फिर खुद थाने पहुंचकर कबूला जुर्म
शराब पार्टी के दौरान युवक की रॉड से पीट-पीटकर हत्या
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 1:17 PM IST
लखनऊ : राजधानी के कृष्णा नगर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी और पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करते हुए घटना की जानकारी दी. उसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर लोकबंधु अस्पताल भेज दिया है. इस दोहरे कत्ल की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
डीसीपी साउथ मोहम्मद मुस्ताक ने बताया कि घटना कृष्णा नगर थाना क्षेत्र के भोला खेड़ा चौकी के पास ओशो नगर की है, जहां 58 वर्षीय होमगार्ड रविंद्र शंकर ने केबल से गला घोंटकर पत्नी श्याम दुलारी (55) और बेटी पूजा साहू (32) की हत्या कर दी. आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद खुद शुक्रवार सुबह करीब 3:00 बजे थाने पहुंचा और पुलिस को इसकी जानकारी दी.
पुलिस जब उसे हिरासत में लेकर घटनास्थल पर पहुंची, तो मकान के प्रथम तल पर पत्नी श्याम दुलारी का शव पड़ा मिला, जबकि बेटी की लाश ग्राउंड फ्लोर पर थी. पुलिस अधिकारियों और फॉरेंसिक टीम के घटना स्थल का निरीक्षण किया है. उसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए लोकबंधु अस्पताल में भेज दिया गया है. डीसीपी साउथ मोहम्मद मुस्ताक का कहना है कि शुरुआती जांच में घरेलू विवाद की वजह सामने आई है. फिलहाल हर एंगल से जांच की जा रही है.
युवक की रॉड से पीट-पीटकर हत्या
इसी तरह दूसरी घटना भोला खेड़ा पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत कनौसी की है, जहां शराब पार्टी के दौरान एक युवक की ईंट व लोहे की रॉड से हमला करके बेरहमी से हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान लगभग 36 वर्षीय सुखपाल पुत्र रामखेलावन निवासी ग्राम बहुठा, थाना तड़ियावां, जिला हरदोई के रूप में हुई है, जो यहां किराए पर रहता था और पेंटर का काम करता था.
बताया जा रहा है कि बीती रात मृतक सुखपाल बगल के कमरे में रहने वाले उन्नाव निवासी राजेश रावत उर्फ काली के साथ शराब पार्टी कर रहा था. उसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और राजेश रावत ने उसके सिर पर ईंट एवं रॉड से प्रहार कर हत्या कर दी. उसके बाद फरार हो गया. सूचना के बाद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे कृष्णा नगर थाना प्रभारी निरीक्षक पीके सिंह ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. उन्होंने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की चार टीमें गठित की गई है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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