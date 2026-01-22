ETV Bharat / state

साली से बदसलूकी; लखनऊ में युवक ने मौसेरे भाई को उतारा मौत के घाट, ऐसे खुला राज

लखनऊ: बख्शी का तालाब इलाके में ट्रक ड्राइवर राममूर्ति की हत्या का लखनऊ पुलिस ने गुरुवार को खुलासा कर दिया. इस मामले में उसके मौसेरे भाई संदीप को गिरफ्तार कर किया गया है. पुलिस की जांच में सामने आया है कि वारदात की रात दोनों भाइयों ने साथ मिलकर शराब पार्टी की थी. इस दौरान राममूर्ति ने संदीप की साली से बदतमीजी की थी, जो खूनी संघर्ष की वजह बन गई.

हत्या में इस्तेमाल रॉड बरामद: अपमान का बदला लेने के लिए संदीप ने लोहे की रॉड से सिर पर वार करने के बाद गला दबाकर राममूर्ति को मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल रॉड बरामद कर ली. इसके बाद उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है.

दोनों ने मिलकर की दारू पार्टी: एडिसीपी नार्थ ऋषभ रुणवाल ने बताया कि ​पुलिस पूछताछ में सामने आया कि 19 जनवरी को राममूर्ति हरिद्वार से गाजीपुर जाते समय लखनऊ रुका था. उसने अपने मौसेरे भाई संदीप को इंदौराबाग में शराब पीने के लिए बुलाया. दोनों ने पहले ठेके पर शराब पी, फिर संदीप के घर जाकर मुर्गा बनाया और दोबारा जाम छलकाए.

संदीप की पत्नी की बहन के साथ बदतमीजी की: ​संदीप के घर पर शराब के नशे में राममूर्ति ने संदीप की पत्नी की बहन के साथ बदतमीजी की. जब संदीप को इसकी जानकारी हुई, तो दोनों के बीच तीखी बहस हुई. उस वक्त संदीप उसे भिठौली क्रॉसिंग पर छोड़कर चला गया, लेकिन उसके मन में बदला लेने की आग सुलग रही थी.