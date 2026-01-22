साली से बदसलूकी; लखनऊ में युवक ने मौसेरे भाई को उतारा मौत के घाट, ऐसे खुला राज
एडिसीपी नार्थ ऋषभ रुणवाल ने बताया, बीकेटी इलाके में ट्रक ड्राइवर राममूर्ति की हत्या के मामले में मौसेरे भाई संदीप को गिरफ्तार किया गया है.
Published : January 22, 2026 at 9:16 PM IST
लखनऊ: बख्शी का तालाब इलाके में ट्रक ड्राइवर राममूर्ति की हत्या का लखनऊ पुलिस ने गुरुवार को खुलासा कर दिया. इस मामले में उसके मौसेरे भाई संदीप को गिरफ्तार कर किया गया है. पुलिस की जांच में सामने आया है कि वारदात की रात दोनों भाइयों ने साथ मिलकर शराब पार्टी की थी. इस दौरान राममूर्ति ने संदीप की साली से बदतमीजी की थी, जो खूनी संघर्ष की वजह बन गई.
हत्या में इस्तेमाल रॉड बरामद: अपमान का बदला लेने के लिए संदीप ने लोहे की रॉड से सिर पर वार करने के बाद गला दबाकर राममूर्ति को मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल रॉड बरामद कर ली. इसके बाद उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है.
दोनों ने मिलकर की दारू पार्टी: एडिसीपी नार्थ ऋषभ रुणवाल ने बताया कि पुलिस पूछताछ में सामने आया कि 19 जनवरी को राममूर्ति हरिद्वार से गाजीपुर जाते समय लखनऊ रुका था. उसने अपने मौसेरे भाई संदीप को इंदौराबाग में शराब पीने के लिए बुलाया. दोनों ने पहले ठेके पर शराब पी, फिर संदीप के घर जाकर मुर्गा बनाया और दोबारा जाम छलकाए.
संदीप की पत्नी की बहन के साथ बदतमीजी की: संदीप के घर पर शराब के नशे में राममूर्ति ने संदीप की पत्नी की बहन के साथ बदतमीजी की. जब संदीप को इसकी जानकारी हुई, तो दोनों के बीच तीखी बहस हुई. उस वक्त संदीप उसे भिठौली क्रॉसिंग पर छोड़कर चला गया, लेकिन उसके मन में बदला लेने की आग सुलग रही थी.
रॉड से हमला और गला दबाकर हत्या: देर रात संदीप दोबारा राममूर्ति के ट्रक के पास पहुंचा. वहां फिर से बहस हुई और गुस्से में आकर संदीप ने ट्रक में रखी लोहे की रॉड से राममूर्ति के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. जब राममूर्ति अधमरा हो गया, तो संदीप ने उसका गला दबाकर मार दिया. वारदात के बाद वह रॉड झाड़ियों में छिपाकर फरार हो गया.
सबूत मिटाने लौटा और पकड़ा गया: हत्या के बाद आरोपी संदीप सामान्य रूप से अपना ई-रिक्शा चलाता रहा. गुरुवार (22 जनवरी) को वह झाड़ियों में छिपाई गई लोहे की रॉड को ठिकाने लगाने के लिए दोबारा मौके पर पहुंचा. तभी मुस्तैद पुलिस ने उसे आउटर रिंग रोड के पास से दबोच लिया. बीकेटी इंस्पेक्टर ने बताया, आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल लोहे की रॉड बरामद कर ली गई है. उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.
