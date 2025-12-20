पीलीभीत में लेनदेन के विवाद में रिटायर्ड CISF कर्मी के घर चली गोली; एक युवक की मौत, महिला घायल
पुलिस ने घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी रिवाल्वर जब्त कर लिया है. गोली किसने चलाई? क्या ये आत्मरक्षा में चली? पुलिस जांच में जुटी.
Published : December 20, 2025 at 1:40 PM IST
पीलीभीत: यूपी के पीलीभीत जनपद में शनिवार की सुबह लेनदेन के विवाद में सेवानिवृत्त सीआईएसएफ (CISF) कर्मी के घर पर गोली चल गई. इसमें एक युवक की मौत हो गई. साथ ही सेवानिवृत्त सीआईएसएफ (CISF) कर्मी की पत्नी घायल हो गई.
नारायणपुर के बंडा रोड निवासी रिटायर्ड सीआईएसएफ कर्मी पूरन सिंह के घर पर शनिवार सुबह थाना मझोला के गांव टोडरपुर निवासी सुखदेव सिंह (30) आया था. सुखदेव और पूरन सिंह के परिवार के बीच काफी समय से रुपयों के लेनदेन को लेकर खींचतान चल रही थी. शनिवार सुबह इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई. विवाद इतना बढ़ा कि घर के भीतर गोली चल गई.
फायरिंग में सुखदेव सिंह को गोली लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. उसका शव कमरे के भीतर लहूलुहान हालत में पड़ा मिला. वहीं, पूरन सिंह की पत्नी गुरमीत कौर भी गोली लगने से घायल हो गईं. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए.
सूचना मिलते ही सीओ प्रतीक दहिया और कोतवाल पवन कुमार पांडे पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया ने घटनास्थल का निरीक्षण किया.
उन्होंने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में प्रयुक्त सुखदेव सिंह की लाइसेंसी रिवाल्वर को बरामद कर लिया है. घायल महिला को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
एएसपी ने आगे बताया कि पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है. सबसे अहम सवाल यह है कि गोली किन परिस्थितियों में चली. इसे किसने चलाया? क्या यह आत्मरक्षा में चली गोली थी या सोची-समझी हत्या, इसका खुलासा जांच और पूछताछ के बाद ही हो पाएगा.
