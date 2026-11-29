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बिहार में हैवान बना पिता, 5 साल के मासूम बेटे की गला रेतकर हत्या, पत्नी और खुद को भी किया घायल

दरभंगा में गला रेतकर हत्या ( ETV Bharat )

दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले के सकतपुर थाना क्षेत्र से एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक पिता ने हैवानियत की हद पार करते हुए अपने ही पांच साल के मासूम बेटे की हसुआ से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी. इस वारदात में मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

पत्नी पर भी जानलेवा हमला