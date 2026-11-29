बिहार में हैवान बना पिता, 5 साल के मासूम बेटे की गला रेतकर हत्या, पत्नी और खुद को भी किया घायल
man Killed son: दरभंगा में दिल दहला देने वाली वारदात, पिता ने मासूम बेटे का गला रेता, पत्नी पर भी हमला. रिपोर्ट-वरुण ठाकुर
Published : November 29, 2026 at 11:24 AM IST
दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले के सकतपुर थाना क्षेत्र से एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक पिता ने हैवानियत की हद पार करते हुए अपने ही पांच साल के मासूम बेटे की हसुआ से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी. इस वारदात में मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.
पत्नी पर भी जानलेवा हमला
बेटे की हत्या करने के बाद आरोपी पिता यहीं नहीं रुका, उसने अपनी पत्नी पर भी जानलेवा हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया. इसके बाद आरोपी ने खुद को भी गंभीर रूप से जख्मी कर लिया. इस घटना में पति और पत्नी दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है.
क्या कहते हैं परिजन?
यह पूरी घटना सकतपुर थाना क्षेत्र की शेरपुर नारायणपुर पंचायत स्थित दरगाह टोला की है. परिजन अमरजीत कुमार ने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार, पारिवारिक विवाद के चलते पिता ने इस खौफनाक कदम को उठाया. हालांकि घटना के पीछे की असल वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है.
"पति-पत्नी के बीच कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा था, अशंका है कि इसी वजह से घटना को अंजाम दिया गया है. फिलहाल घायल पति-पत्नीका इलाज चल रहा है."-अमरजीत कुमार, परिजन
घायल पति-पत्नी की हालत नाजुक
वारदात के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल पति-पत्नी को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच (DMCH) रेफर कर दिया गया है.
क्या कहती है पुलिस?
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के साथ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और जांच के लिए जरूरी साक्ष्य जुटाए. बेनीपुर एसडीपीओ बासुकीनाथ झा ने बताया कि पुलिस हर पहलू से मामले की तफ्तीश कर रही है और घायलों की हालत में सुधार होने के बाद उनसे पूछताछ कर घटना की सच्चाई का पता लगाया जाएगा.
"पुलिस मामले की जांच में जुटी है. घायलों की स्थिति में सुधार होने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी. फिलहाल घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है."- बासुकीनाथ झा, एसडीपीओ, बेनीपुर
मासूम की हत्या से ग्रामीणों में आक्रोश
महज पांच साल के मासूम की इस तरह हुई हत्या ने पूरे गांव और आसपास के इलाके को झकझोर कर रख दिया है. इस अपराध से स्थानीय लोगों में गहरा शोक और भारी आक्रोश व्याप्त है.
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